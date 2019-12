-KUBİLAY'IN ŞEHİT EDİLİŞİNİN 80. YILI ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kubilay'ın şehit edilişinin 80. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, ''Bugün toplumun tüm kesimlerine düşen sorumluluk, tarihte yaşananlardan ders çıkararak geleceğe bakmak, ülkemizi yarınlara en güçlü şekilde taşımaktır'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, Kubilay'ın şehit edilmesinin 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gül, mesajında, 87. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda ilerlemesini sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, mesajında şunları kaydetti: ''Türkiye bugünlere şüphesiz kolay gelmemiştir. Milletimiz bu süreçte zor şartlarla karşılaşmış, çetin imtihanlardan geçmiş, tüm sorunlarını birlik ve beraberlik içinde, akıl ve sağduyusunu koruyarak aşmasını bilmiştir. Aziz milletimiz, 23 Aralık 1930 tarihinde Menemen'de baş gösteren ve daima üzüntüyle hatırlanan menfur hadise karşısında da aynı kararlılığı sergilemiştir. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki, Cumhuriyetimizi var eden değerler, milletimizin değerleridir. Cumhuriyet'in kuruluşuyla ortaya konulan idealler, hepimizin gerçekleşmesi için özveriyle çalıştığı ideallerdir. Bugün toplumun tüm kesimlerine düşen sorumluluk, tarihte yaşananlardan ders çıkararak geleceğe bakmak, ülkemizi yarınlara en güçlü şekilde taşımaktır. Toplumumuzun dinamizmi, milletimizin tarihi tecrübesi, sağduyusu ve özgüveni sayesinde geçmişten günümüze gurur verici bir seviyeye ulaşan Türkiye'nin, daha demokratik, modern ve müreffeh bir ülke olarak daima yükseleceğine inancım tamdır. Asteğmen Kubilay'ı, şehit edilişinin 80. yıl dönümünde, tüm şehitlerimizle birlikte saygı ve şükranla anıyorum.'' -BAŞBAKAN ERDOĞAN Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kubilay'ın şehit edilmesinin 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet tarihine ''Menemen olayı'' olarak geçen menfur saldırıyı, 80. yılında bir kez daha ''şiddetle kınadığını, esefle andığını'' belirten Erdoğan, Asteğmen Kubilay'ın ve iki bekçinin şehit edilmesiyle sonuçlanan Menemen olayının, yakın tarihin ''en vahim, en dokunaklı, en üzücü olaylarından biri'' olduğunu ifade etti. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Menemen olayında da görüldüğü gibi, toplumsal huzurumuza kasteden hiçbir girişim, birlik ve beraberliğimize, gelecek ideallerimize asla gölge düşürememiştir, düşüremeyecektir. Milletimiz her türlü provokasyon karşısında sükunetini, sağduyusunu koruyarak, bütünlük içinde, el ele, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine doğru hızla ilerlemektedir. İnanıyorum ki geçmişte bütün karanlık girişimlere karşı bütünlüğünü, sağduyusunu muhafaza eden milletimiz, bundan sonra da her türlü tahriki boşa çıkaracak, her türlü provokasyona karşı göğsünü siper etmeye devam edecektir. Bu düşüncelerle, 80 yıl önce Menemen'de meydana gelen menfur saldırıyı bir kez daha kınıyor, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.'' -CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Asteğmen Kubilay'ın şehit edilişinin 80. yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: ''23 Aralık 1930'da Menemen'de şehit edilen asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın, 80 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkma kararlılığı, bugün de ulusal birliğimizi ve Cumhuriyetimizi koruma kararlılığımızın temel harcıdır. Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde kurulan ve 'tam bağımsızlık, toprak bütünlüğü, laik cumhuriyet, kardeşlik ve demokrasi' diye diye yoluna devam eden Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bu yolculuğunu kararlılıkla sürdürecektir. Kubilay'ın şehit edilişinin 80. yıldönümünde CHP olarak diyoruz ki; ne tapu senedimiz olan Lozan'ın delinmesine ne de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin temel unsuru olan çağdaş yaşam tarzımıza el uzatılmasına izin veririz. Bu inanç ve duyarlılıkla, genç Cumhuriyet için tereddütsüz canını ortaya koyan ve şehit olan asteğmen Kubilay'ı minnetle anıyor, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.''