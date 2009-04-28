‘Kubilay’ın hayatı beyazperdede

Ahmet Akıncı'nın yazıp yöneteceği ‘Kubilay’ın Ekim 2009’da vizyona girmesi bekleniyor.



Ahmet Akıncı’nın yazıp yönettiği “Kubilay” adlı filmin çekimleri, Cumhuriyet şehidinin şeriatçılar tarafından başı kesilerek öldürüldüğü günün yıldönümü olan 23 Aralık 2008’de başladı.



23 Aralık 1930 tarihinde vatani görevini yaptığı Menemen’de, kendini mehdi ilan eden şeriatçı Sütçü Mehmet ve bir grup Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı tarafından önce vurulup, ardından da başı kesilerek şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı Berke Üzrek canlandıracak.



Yönetmen Akıncı'nı filmi çekme amacını şöyle anlattı:



“Kurulduğu günden beri Cumhuriyetimiz her zaman tehdit altında olmuştur. Birilerinin, medeni toplumların benimsediği Cumhuriyet yerine şeriata dayalı bir devlet düzeni kurma sevdaları hep sürdü. Nasturi ayaklanmaları, Şeyh Said isyanı, Menemen olayları, Madımak Oteli’nde insanların yakılması Cumhuriyete karşı isyanların belli başlıları...



Madımak yangınını çıkarıp 37 kişiyi katleden Cumhuriyet karşıtları, o dönemin adalet bakanınca savunuldular. ‘Kubilay’ filmini çekmekteki amacım, dinin istismar edildiğinin ve dinin elden gittiğini söyleyerek şeriat düzeni isteyen gericilerin gerçek yüzünü kamuoyuna anlatmak ve Cumhuriyetin vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu kamuoyuna sunmaktır."



Sponsor çalışmaları aşamasında birçok firmanın korkuyla yaklaşıp, sponsorluğunu reddettiği filme en büyük destek CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’den geldi. Tekin, "Kubilay" filminin oluşumu içerisinde büyük katkısı olan herkese teşekkür ederek, Cumhuriyet’i anlatacak olan filme sahip çıktı.



Filmin 29 Ekim 2009 Cumhuriyet Bayramı'nda vizyona girmesi bekleniyor.



Künye: Kubilay



Filmin Yönetmeni-Senaristi: F.Ahmet Akıncı

Filmin Yapımcısı: Batı Yapım Kültür Sanat Org.Tic.Ltd.Şti.

Senaryo Danışmanı: Turgut Özakman

Görüntü Yönetmeni: Ümit Ardabak

Müzik: Murat Kağan Ergün

Sanat yönetmeni: Mehmet Yılmaz

Yapım Yönetmeni: Fikret Ertuğrul

Oyuncular: Berke Üzrek, Hakan Yılmaz, Mesut Akusta, Ahu Türkpençe, Mahir Ertene, Levent İnanır ,Coşkun Göğen, Demir Karahan, Mehmet Özden, Mehmet Yıldız Sönmez,Ümit Açar, Ünsal Emre, Tolga Öz ve Ümid Demirci.

