'Kubilay"ın yönetmenine 'Ergenekon' sorgusu!

T24 - İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında İstanbul’da da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında "Kubilay" filminin yönetmeni Faik Ahmet Akıncı da bulunuyor.







İzmir Menemen’de şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın hayatını anlatan "Kubilay" filminin yönetmeni Faik Ahmet Akıncı, sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden gelen telefon üzerine Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. Emniyete teslim olmadan önce Doğan Haber Ajansı’nın sorularını yanıtlayan Akıncı, İzmir’deki operasyon kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından annesiyle birlikte kaldığı eve baskın düzenlendiğini belirtti.



Baskın sırasında arkadaşında olduğu için gözaltına alınamadığını ifade eden Akıncı "Cep telefonumdan aradılar. İzmir’deki yolsuzluk davasıyla ilgili arandığımı söylediler. Ama ben İzmir’de hiçbir ihaleye girmedim. CHP’li hiçbir partinin ihalesine girmedim. İstanbul Büyükşehir, Gaziantep, Kayseri olmak üzere birçok AK Partili belediyenin ihalelerine girdim. Bu ihalelerin çoğunda yolsuzluk olduğuna dair savcılıklara şikayetlerim olduğu halde hiçbir şey yapılmadı. Ama ben içinde olmadığım bir davayla ilgili aranma nedenimi anlamıyorum" diye konuştu.





Ergenekon sorusu



Akıncı, yönetmeni olduğu "Kubilay" filmi ile ilgili yoğun baskı gördüğünü iddia etti. Ergenekon soruşturması kapsamında Kubilay filmi ile ilgili ifade verdiğini de belirten Akıncı, "Emniyette, ’Parayı nerden buldun? İçerideki Ergenekoncularla bağlantıların var mı? diye sorular soruldu. Sadece Doğu Perincek’i tanırım. Bir partinin siyasi başkanı olmasında tanırım. Bir defa görüşmüşlüğüm var. Sadece ifademi aldılar. Dava açılmadı" dedi.





'Başkanla davalığım'



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile mahkemelik olduğunu belirten Akıncı, "İzmir Büyükşehir Belediye başkanı "Kubilay" filmini çekerken destek sözü vermişti. Ancak daha sonra destek vermedi. Bende kendisiyle ileri geri konuştum. O da bana dava açtı. Dava halen devam ediyor" diye konuştu.

Röportajın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giren Akıncı, nizamiye kapısında gözaltına alınarak Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Akıncı ile birlikte gözaltına alınan diğer 2 kişi de İzmir’e gönderildi.



