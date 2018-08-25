Kubilay Yavuz: "Samsunspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz"

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)

Samsunspor’un yeni transferi İlyas Kubilay Yavuz, iyi bir takım olduklarını ve bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını ifade etti.

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Samsunspor’da, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz, açıklamalarda bulundu. Keçiörengücü’nden transfer edilen Kubilay, transfer sürecini anlattı. Yaklaşık bir ayı aşkın süren görüşmelerin ardından kırmızı-beyazlı renklere bağlandığını dile getiren Kubilay, “Başkanımızın yoğun uğraşları sonucunda transferim gerçekleşti. Samsunspor yönetiminin istekli davranması ve bu transfer için yoğun bir çaba göstermesi ile Samsunspor’a geldim. Buradaki projeye olan inancım ve şampiyonluk hedefi beni kırmızı-beyazlı renklere çeken önemli etkenlerdi. Ayrıca genel menajerimiz Ali Reşat Çağan’da transfer sürecinde bana çok yardımcı oldu” dedi.

Bu ligi iyi bildiğini ifade eden genç orta saha oyuncusu Kubilay, hedefinin Samsunspor ile şampiyonluk yaşayıp bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi. Samsunspor camiasının büyüklüğünü bildiğini kaydeden Kubilay, “Buraya gelince ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi daha da iyi görüp, anladım. Samsunspor, geçmişi ve taraftarlarıyla bu ligin çok üstünde bir kulüp. Daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. İnşallah Samsunspor’u en kısa sürede hak ettiği yerlere getireceğiz” diye konuştu.

Saha içerisinde sorumluluk almayı sevdiğini ifade eden Kubilay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İşler iyi gitmediğinde sorumluluk alırım. Denemekten asla çekinmem. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Tempolu ve güzel bir çalışma ortamımız oldu. İdmanlarımız oldukça verimliydi. Hazırlık maçlarında da iyi bir performans ortaya koyduk. Birbirimizle daha fazla oynadıkça ligi domine edeceğimize inanıyorum. Bu ligin üstünde bir takımız. Samsunspor’u hak ettiği yere getirmek için ben ve takım arkadaşlarım elimizden geleni ortaya koyacağız.”

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