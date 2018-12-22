Oyuncu Kubilay Aka, "Kıskanç değilim ama sınırlarım var. Yani kıskanmam ama bana özel olan herhangi bir şey bana özel olmalıdır" dedi.

Aka, "Herkesin unuttuğu bir şeyi hatırlatmanızı istesem bu ne olurdu?" sorusunu ise, "Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi" diyerek yanıtladı.

Posta'dan Dilara Doğan ile Büyüteç Altında'nın sorularını yanıtlayan genç oyuncu Aka ayrıca şunları kaydetti:

"İnsanların düşünceleri okumak istemezdim, çok acımasızca. İnsanların özel alanına giriyormuşsun gibi bir his. İstediğim bedene bürünebilmek olurdu sanırım. Ama prensip olarak yaşayan insanların bedenlerine bürünmezdim."

"Karşımda bir insan gözlerini göremeyeceğim şekilde bir güneş gözlüğüyle konuşuyorsa onu anlayamıyorum. Nereye bakacağımı da bilemiyorum. O yüzden gözlerini görebilmek benim için önemli. Çünkü insanlarla konuşurken gözlerinin içine bakan biriyim. Buna çok sinirleniyorum."