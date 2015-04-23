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Dünya

Kubbet üs Sahra'da halılar kaldırılınca ortaya çıkan mozaikler, kutsal Ahit Sandığı'nın yerini söyleyecek mi?

Altın Kubbeli camide halılar yenilenirken daha önce hiç görülmemiş mozaikler ortaya çıktı

23 Nisan 2015 14:33

Kudüs’te Müslümanlar ve Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen ‘Tapınak Dağı’nda Emeviler döneminde inşa edilen Kubbet üs Sahra’da gerçekleştirilen halı yenileme çalışması, İsrailli arkeologların tepkisine yol açtı. Son olarak 12 yıl önce yenilenen halıların kaldırılması sırasında ortaya çıkan zemin süslemelerinin bugüne kadar hiç incelenmediğini vurgulayan arkeologlar, cami zemininin Hristiyan ve Musevi tarihinin en büyük gizemlerini saklıyor olabileceğini belirtti.  Bunların başında bundan 2 bin 500 yıl önce yıkılan Süleyman Tapınağı’nda saklandığına inanılan ‘Kutsal Ahit Sandığı’ da bulunuyor.

 

‘Zarar veriyorsunuz’

 

Kubbet üs Sahra'nın zemininden çıkan mozaiklerVatan'da yer alan habere göre, uzmanlar yenileme sırasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda görülen zemin şekillerinin, El Aksa yerleşkesinin Haçlılar tarafından kontrol edildiği 12’nci yüzyıldan kalmış olabileceğini vurguluyor. Uzmanlar ayrıca, yeni halıların yerleştirilmesi sırasında kullanılan yapıştırıcıların tarihi eserlere zarar vermesinin muhtemel olduğunu vurgulayarak kendilerinden habersiz yürütülen çalışmalara tepki gösterdi.

Kubbet üs Sahra’nın da içinde bulunduğu El Aksa Yerleşkesi’nin idaresini elinde bulunduran İslam Vakfı’nın başkanı Şeyh Azzam Tamimi ise, suçlamaları reddederek çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

 

Ürdün’den geldi

 

Kutsal Ahit Sandığı'nın Babilliler'in Kudüs'ü İÖ 587'de işgal ettiğinde Süleyman Tapınağı'ndan kaçırılarak saklandığına inanılıyorİslam Vakfı, halı yenileme projesi için Ürdün’ün tanınmış halı ustalarıyla anlaştı. İsrail’in projede çalışmaları için vize verdiği halı ustaları, geçen ay başladıkları çalışmada 80 balya halı kullandı. Halıların yenilenmesi projesini Ürdün Kralı II. Abdullah’ın finanse ettiği açıklandı.

 

Binlerce yıldır kayıp

 

Tanrı’nın Sina Dağı’nda Hazreti Musa’ya verdiği ‘Ahit Levhaları’nın taşındığı ‘Kutsal Ahit Sandığı’nın, uzun süre Kudüs’teki Süleyman Tapınağı’nda tutulduğuna inanılıyor. Kentin M.Ö. 550’lerde Babilliler tarafından yağmalanması sırasında sandığın da yok edildiği öne sürülüyor, ancak din adamları ve bazı uzmanlar, sandığın hala Kudüs’te saklandığına inanıyor.

 

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