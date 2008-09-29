Küba'ya ilk cami

Türkiye gazetesinin haberine göre Küba'daki bin kadar yerli, 5 bin kadar da yabancı Müslümanın ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için Fideal Castro tarafından söz verilen caminin yapımı önümüzdeki ay başlıyor.



Küba İslam Birliği Başkanı Yahya Pedro Lazo Torres, caminin yapımı için Devlet Başkanı Raul Castro ile görüştüklerini kendilerine başta başkent Havana olmak üzere Pinar del Rio. Santiago de Cuba ve Matanzas şehirlerinden birinden arazi seçme hakkı verildiğini söyledi. Arazinin Müslümanlara hibe edileceğini belirten Yahya Pedro, seçim hakkı kendilerine bırakılan bu dört şehirden birinde arazi baktıklarını ancak tercihlerinin Müslümanların çoğunluğunun yaşadağı başkent Havana olacağını kaydetti.



Proje İHH’dan



Önümüzdeki ay yapımı başlayacak caminin birçok ihtiyaca da cevap vereceğini ifade eden Yahya Pedro, içerisinde kütüphane, seminer salonları, gasilhane, kurs odaları gibi birçok bölümün yer alacağını anlattı. Camiinin arazisinin hibe edileceği inşaatının ise Küba Hükümetine bağlı inşaat şirketleri tarafından yapılacağını dile getiren Küba İslam Birliği Başkanı, “Biz caminin yapımı için Müslüman ülkelerden de destek bekliyoruz. Proje anlamında çok ihtiyacamız var. Çünkü bu ülkede yapılacak ilk cami olması sebebiyle çok örnek bir eser olmasını istiyoruz. Cami yapıldıktan sonra cemaatin eğitimi için de destek gerekiyor” dedi.

Camiye proje desteği veren İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Diplomatik İlişkiler Sorumlusu Ahmet Faruk Ünsal ise “Türkiye’deki cami projelerinden birkaçını göndereceğiz. Ayrıca, caminin yapımı ve müştemilatına da gerekli desteği sağlayacağız” diye konuştu.



Mezar yeri de verilecek



Küba’da yaşayan Müslümanların en büyük sıkıntılarından birinin de mezarlık olduğuna dikkat çeken Yahya Pedro, bu konuda da hükümetin söz verdiğini dile getirdi. Pedro, “Devlet Başkanı Raul Castro’ya öldüğümüz zaman Müslüman mezarlığına defnedilmek istiyoruz dedik. Talebimizi anlayışla karşıladılar. Şimdi hükümetimiz Müslüman teba için bir de mezarlık yeri verecek. Hükümetimiz Müslümanların dinî vecibelerini yerine getirebilmesi için her türlü kolaylığı sağlayacağına dair en üst seviyede vaadlerde bulundu. Bu da bizi çok mutlu etti” dedi.



