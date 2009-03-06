Küba'ya Castro akını

Fidel Castro’nun 1 Mayıs’ta Havana’da halka konuşma yapmasının beklenmesi Küba'ya giden Türk turist sayısını ikiye katladı



Radikal'in haberine göre, Fidel Castro’nun 1 Mayıs’ta Havana’da halka konuşma yapması beklentisi Küba turlarına dahil edilince efsanevi lideri görme şansı doğdu. Prontotour’un patronu Ali Onaran, ‘Küba’ya giden Türk turist sayısı ikiye katlandı’ diyor



ABD’nin kuşatma ve ambargolarına karşın dimdik ayakta kalmayı başaran Küba, birçok dünya insanının görmek için akın ettiği sosyalist bir ülke.



Küba devrimini yapan efsanevi devlet adamı Fidel Castro’nun ülkesini Castro hayattayken görmek, hele kapitalizmin yerlerde süründüğü şu günlerde daha da çekici bir hâl alıyor. Bir de buna 1 Mayıs işçi bayramını Havana caddelerinde kutlama fikri eklenince Küba, cebinde biraz parası olan ve en az bir hafta kendine zaman yaratanlar için şu sıralar çok cazip.



Uçaklar yer açıyor



Efsanevi Küba lideri Fidel Castro’nun sağlığının bozulmasıyla birlikte, Karayipler’deki bu ülkeye Türkiye’den giden turist sayısı son yıllarda yüzde 100 artışla rekor kırdı. Castro ölmeden ülkeyi görmek isteyenlerin sayısı her yıl ikiye katlanarak artınca, belki de Fidel Castro’nun son kez 1 Mayıs törenlerinde yapacağı konuşma da Türkiye’den yapılan turun içine dahil edildi.



Ülkenin başkenti Havana’da yapılacak 1 Mayıs törenlerine katılmak isteyen Türkler, nisan sonunda düzenlenen tura büyük ilgi gösteriyor. Küba için vize yetkisine de sahip olan Pronto Tour’un sahibi Ali Onaran, Avrupa aktarmalı gidilen Küba’nın söz konusu tarihlerde yoğun ilgi görmesi nedeniyle daha önce Türkiye’den tur düzenlemenin imkânsız olduğunu hatırlatarak, “Fakat son yıllarda Türkiye’den Küba’ya gidenlerin sayısı rekor düzeyde artınca Avrupalı havayolu şirketleri (Air France ve Lufthansa gibi) bu tarihlerde bize de koltuk ayırdı. Geçen yıl bu talebimiz reddedilmişti” diye konuştu.



İlk kez düzenleniyor



İlk kez münferit ziyaretlerin dışında Türkiye’den 1 Mayıs’ı da kapsayacak şekilde tur düzenlediklerini belirten Ali Onaran, Havana’da yapılacak törenlerin de tura dahil edildiğini söyledi. Sağlık sorunları yaşayan ve görevini kardeşi Raul Castro’ya bırakan eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro’nun bu törenlerde konuşma yapmasının beklendiğini dile getiren Onaran şöyle konuştu:



“Castro belki de son kez 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda konuşma yapacak ve halkı selamlayacak. Bu tarihi anı kaçırmak istemeyenler 28 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen geziye büyük ilgi gösteriyor.”



Bayramlar tercih ediliyor



Ali Onaran, Türkiye’den Küba’ya daha çok bayram gibi uzun tatil dönemlerinde gidildiğini anımsatarak, geçen yıl Türkiye’den 2 bin civarında kişinin Karayipler’in en büyük adası olan Küba’yı ziyaret ettiğini, bunların yüzde 25’inin Pronto Tour’la gittiğini söyledi. “Birkaç yıl hayali kurulduktan sonra gidilen bir yer Küba” diyen Prontotour’un sahibi Onaran, 15 yıl Küba’ya gitmeyi hayal edenlerle karşılaştığını belirtti.



Yetişkin Türkler gidiyor



Fidel Castro’nun öleceği yönünde çıkan haberlerle Türkiye’den ve dünyadan daha çok insanın ülkeyi yönetim sistemi değişmeden görmeye çabaladığını söyleyen Onaran şunları anlattı: “Türkiye’den gidenlerin çok büyük bir kısmı olayın politik tarafını yaşayı, görmek istiyor. Bir nostalji olarak görüyorlar Küba’yı. O yüzden Türkiye’den adaya gidenlerin yaş aralığı 35-50’de yoğunlaşıyor. 68 kuşağından ciddi bir ilgi var. Avrupa’dan ise daha çok deniz-kum-güneş ve eğlence için gençler akın ediyor. Havana’nın yanında Varadero’ya da gidip, bu seyahate Karayip tadını ekliyoruz. Varadero’da Küba’nın bedenine dokunabilirsiniz ama ruhuna asla. O yüzden Havana’da ülkenin ruhunu da yaşatıyoruz.”



68 kuşağına özel tur planı



Ali Onaran, Türkiye’de 68 kuşağı için özel tur hayali kurduğunu belirterek, “Küba’da 68 kuşağına özel bir tur yapılabilir. Küba Devrimi’nde önemli rolü olan Ernesto Che Guevara’nın Santa Clara’da bulunan mezarı da dahil 68 kuşağının ilgi göstereceği yerleri kapsayan özel bir tur çok güzel olurdu” diye konuştu.



Yurtdışı fiyatları dipte



Krizin turizme ve seyahatlere itkelerini Ali Onaran şöyle değerlendirdi: “Aralık ayında çok korktuk. Ciddi bir kriz geliyor diye endişelendik. Çünkü turizm, tatiller krizden ilk etkilenenlerden. Bunu görünce önlemler aldık. Bir yıl öncesine göre fiyatlarda ciddi bir düşüş oldu. 500 avroluk tur 200 avroya, 299 avroluk tur ise 99 avroya indi. Bir yandan biz kârlılığımızdan feragat ettik; bir yandan tüm dünyada otel, konaklama, uçak fiyatları geriledi. Bunları da fiyatlara yansıttık.”



Krize rağmen büyüdü



Yurtdışı turların fiyatlarında önemli ölçüde indirim olmasının olumlu yansımalarını gördüklerini anlatan Ali Onaran, “Böyle olunca ocak ayında biz döviz bazında yüzde 21 büyüdük. Seyahate giden kişiler bazında ise yüzde 45 büyüme yakaladık. Çalışan çıkarmadık, reklamı kesmedik. 2009’da 2008 rakamlarını korumaya gayret edeceğiz.?Fakat fiyatlar düştğü için turizmde eski kârları yakalamak zor” dedi.



‘Konsolosluğu yok, vizeyi Pronto veriyor’



Prontotour’un Küba’nın başkenti Havana ve Küba’nın sayfiye yeri Varadero kentlerini kapsayan tur 8 gece-9 gün sürüyor. Ücret iki kişilik odada kişi başı 1399 avro (yaklaşık 3 bin TL KDV dahil.) Tek kişi 1649 avro. Şirketten verilen bilgiye göre, ödeme anındaki kurlar geçerlidir.



Ücrete neler dahil: Air France Havayolları ile İstanbul-Paris-Havana-Paris-İstanbul gidiş-dönüş uçak bileti. Havana’da 5 yıldızlı Habana Libre vb. otelde otelde 4 gece yarım pansiyon konaklama. Varadero’da 4 yıldızlı Sol Palmeras vb. otelde üç gece her şey dahil sistemde konaklama. Yarım gün panoramik Havana şehir turu (Giriş ücretleri hariç). Havaalanı otel havaalanı transferleri.



Havana Varadero arası otobüs transferi. Prontotour profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti. Türk vatandaşlarının Küba vizesi alması gerekiyor.



Küba’nın Ankara Büyükelçiliği’nin yetki verdiği acenteler tarafından veriliyor. Yeşil, gri ve kırmızı pasaportlara vize uygulanmıyor. Prontotour, Küba Büyükelçiliği yetkili vize acentası olarak hizmet veriyor. Küba’nın İstanbul’da konsolosluğu yok.



