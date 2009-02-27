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Kültür-Sanat

Küba'nın efsane gösterisi İstanbul'da

Küba'nın efsane gösterisi "Buena Vista", dünya turnesi kapsamında 10 Nisanda İstanbul'da sahne alacak.

27 Şubat 2009 02:00

Küba'nın efsane gösterisi "Buena Vista", dünya turnesi kapsamında 10 Nisanda İstanbul'da sahne alacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Buena Vista", Havana Club'ın ana sponsorluğunda Unilife organizasyonu ile dünya turnesi kapsamında İstanbul'a gelecek.

Hilton Convention Hall'de performans gösterecek "Buena Vista", İstanbullulara dans ve müzik dolu bir gece yaşatacak, katılımcıları, Küba gecelerinin heyecanlı ve keyif dolu atmosferinde unutulmaz bir tura çıkaracak.

Dünyanın en iyi Kübalı şarkıcıları ve sıra dışı dansçıların sahne alacağı, ışık şovlarının gerçekleştirileceği etkinliğin biletleri, 45-112 TL arasında Biletix üzerinden satışa sunuldu.

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