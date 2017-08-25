Kübalı piyano virtüözünden Bodrum'da konser

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM Gümüşlük\'te bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Klasik Müzik Festivali\'nde, antik taş ocağının büyülü atmosferinde konser veren Kübalı piyano virtüözü Mauricio Vallina, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kendi kuşağının en ilginç piyanistlerinden ve klasik müzik otoritelerinin, özgün yeteneğine dikkat çektiği Mauricio Vallina, \'Cuba Cl…sica\' adı altında topladığı repertuarla Gümüşlük\'te konser verdi. The Guardian gazetesinin \'Kesinlikle kendisinden çok daha fazlasını duyacağımız görkemli bir doğaçlamacı piyanist\' diye bahsettiği Mauricio Vallina\'yı yaklaşık 600 sanatsever izledi.

Kübalı piyanist Mauricio Vallina\'nın, Kübalı bestecilerin eserlerinden ve Küba müziği formlarında bestelenmiş eserlerden oluşan performansı izleyenleri hayran bıraktı. İzleyicinin büyük beğenisini toplayan Mauricio Vallina, uzun süre ayakta alkışlandı. Bis yapmak için tekrar sahneye gelen sanatçı, Bodrumlu sanatseverler için iki eser daha seslendirdi. 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Uludağ Premium sponsorluğunda gerçekleştirilen Suda/Kumda konserleri serisinde Erdem Sökmen & Hasan Meten gitar ikilisini, 26 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30\'da Gümüşlük sahilindeki Toprak Ev\'de konuk edecek.

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