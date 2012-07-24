Kübalı mühalif Paya öldürüldü mü?

Küba'da geçen Pazar günü aracının yoldan çıkması sonucu ölen muhalif Oswaldo Paya'nın ailesi, olayın bir kaza olmadığına inandıklarını açıkladı.

Paya'nın oğlu BBC'ye yaptığı açıklamada, muhalif liderin geçen yıllar içinde defalarca ölüm tehdidi aldığını ve otomobilinin yoldan çıkmaya zorlandığına inandıklarını anlattı.

Oswaldo Paya'nın ölümü, geçen Ekim ayında başka bir muhalif isim olan, Beyazlı Kadınlar protesto grubunun kurucusu Kübalı muhalif Laura Poland’ın ölümünü izliyor. Paya için Havana'da düzenlenen cenaze törenine ise yüzlerce kişi katıldı. Küba'da devlet basın yayın organı, şoförün doğudaki Granma eyaletine giden yolda aracın kontrolünü kaybederek bir ağaca çarptığını bildirmişti.

Kazada Kübalı başka bir muhalif de hayatını kaybetti. Avrupalı iki insan hakları savunucusu ise yaralandı. 60 yaşındaki insan hakları savunucusu, adada demokrasiye geçiş sürecinin barışçı yollardan olması çağrısıyla öne çıkıyordu.

Paya, Küba'da tüm kesimlerin katılımıyla ulusal diyalog ortamı oluşturulmasını istiyordu.

Oswaldo Paya uluslararası toplumun dikkatini ilk kez 2002 yılında Küba'da demokratik reformlar üzerine referandum çağrısıyla 30 bini aşkın imza toplayarak çekmişti.

Aynı yıl Avrupa Parlamentosu tarafından Sakharov insan hakları ödülüne layık görülmüştü.

Dindar bir Katolik olan Oswaldo Paya, 1969 yılında inançları nedeniyle çalışma kampına gönderilmişti. (BBC Türkçe)