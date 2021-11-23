Kübalı kadın ifade verdi: 16 yaşındayken Maradona bana tecavüz etmişti

Geçmişte futbolcu Diego Maradona ile bir ilişki yaşayan Mavys Alvarez, futbolcunun reşit değilken kendisine tecavüz ettiğini, “çocukluğunu çaldığını” iddia etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, 37 yaşındaki Alvarez, 2020’de hayatını kaybeden futbolcu Diego Maradona’nın çevresindeki seks ağı iddialarını soruşturan Arjantin Adalet Bakanlığı mahkemesine ifade verdi.

Alvarez, 16 yaşındayken, Maradona 40 yaşındayken Arjantin’e yaptığı bir seyahatte ilişkileri başlamıştı. Öte yandan Alvarez, daha önce Maradona’yı Küba’da, futbolcu uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedavi görürken tanıdığını söyledi. Alvarez, Maradona’nın kendisine Küba’daki klinikte tecavüzde bulunduğunu anlattı.

Alvarez, daha önce Maradona’yla ilişkisi için karşılıklı onaya dayalı olduğunu söylese de en az bir kez Maradona’nın onu ilişkiye zorladığını belirtmişti.

Arjantin’de ifade veren Kübalı kadın “Maradona’nın her yerde olduğu, bir idol olduğu ülkede bulunmak zor” dedi.