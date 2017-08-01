Küba'dan Venezuela'ya destek

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, yaptığı bir açıklamada Venezuela'da yetkili makamlara karşı, Amerikan Devletler Örgütü (OAS) tarafından da desteklenen uluslararası yaptırımlardan bahsetti.

Venezuela'da Ulusal Kurucu Meclis seçiminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin ardından ABD Hazine Müsteşarlığı Venezuela'ya yaptırım uygulama kararı aldı.

Parrilla açıklamasında, Venezuela’ya dönük girişimleri ‘OAS Genel Sekreteri Luis Almagro'nun desteğiyle başlatılmış olan ve hem saldırılarla hem de ekonomik yaptırımlarla Venezuela halkını yatıştırmayı amaçlayan iyi örgütlenmiş uluslararası bir operasyon” ifadelerini kullandı.

Parrilla, ayrıca Havana'nın böyle "müdahaleci uygulamaları" çok iyi bildiğini de sözlerine ekledi.