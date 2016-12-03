Küba’dan Suriyeli bakana: Esad ve Suriye’nin gönlümüzde özel yeri var

Fidel Castro’nun cenaze töreni için Küba’da olan Suriye Cumhurbaşkanlığı İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mansur Azzam ile görüşen Küba Devlet Kurulu Başkan Yardımcısı Gladys Bejerano “Esad ve Suriye’nin gönlümüzde özel bir yeri var” dedi.

Küba’nın efsanevi devrimci lideri Fidel Castro’nun cenaze töreni için geldiği Havana’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanlığı İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mansur Azzam Küba Devlet Kurulu Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet Denetleme Kurumu Başkanı Gladys Bejerano ile görüştü. Bejerano, Küba lideri Fidel Castro’nun vefatından dolayı taziyelerini takdim etmesi ve dürüst sıcak duygularını ifade etmesinden dolayı Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a şükranlarını ifade etti.

Esad’ı temsilen Havana’ya gelen Cumhurbaşkanlığı İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Azzam ile bir araya gelen Bejerano, Cumhurbaşkanı Esad ve Suriye’nin Kübalıların gönlünde özel bir yere sahip olduklarını dile getirdi.

Bejerano, Suriye’de yaşananları yakından takip ettiklerini ve yaşadığı terör savaşının gerçeğini iyi bildiklerini belirtirken, Suriye ve halkının acılarını paylaştıklarını dile getirdi. Suriye’nin bu savaşta haklı tutumu ve mücadelesine Küba hükümeti ve halkının tam desteğini vurgulayan Bejerano, en yakın zamanda bu terörün son bulması, Suriye halkının da güven ve istikrara kavuşması temennilerinde bulundu.

Suriye resmi Arap Haber Ajansı’nda (SANA) yer alan habere göre Bakan Azzam ise Fidel Castro’nun her zaman mücadelenin meşalesi olarak kalacağının altını çizerken, Suriye ve halkının kendilerine dayatılan bu evrensel savaşta onur ve egemenlik savaşı verdiklerini söyledi.