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Dünya

Küba'dan ABD yardımına ret

Küba, ABD'nin kasırga afetzedeleri için gönderdiği 100 bin dolar tutarındaki yardımı reddederken, bu ülkeden uyguladığı ambargoyu altı aylığına kaldırmasın

15 Eylül 2008 03:00

Küba, ABD'nin kasırga afetzedeleri için gönderdiği 100 bin dolar tutarındaki yardımı reddederken, bu ülkeden uyguladığı ambargoyu altı aylığına kaldırmasını istedi.

Küba devlet televizyonunda okunan bir diplomatik notta, "Ülkemiz, Amerikan şirketlerinin ürünlerini satın almaya hazır olsa bile, kendisine abluka uygulayan bir hükümetin bağışını kabul edemez" denildi.

Küba yönetimi, kasırga sezonunun daha sona ermemesini göz önüne alarak, Gustav ve Ike kasırgalarının neden olduğu zarardan ötürü, Amerikan yönetiminden, inşaat ve malzeme teminindeki ekonomik ambargoyu en az altı aylığına kaldırmasını talep etti.

Washington'a iletilen bu diplomatik notta Havana ayrıca, tüm normal ticari faaliyetler için banka hesaplarının kullanılmasına izin verilmesini istedi. Gustav ve Ike kasırgaları, gıda ve tıbbi ürünler hariç 1962'den beri
Amerikan ambargosu altındaki Küba'da yarım milyon konutta hasara yol açtı.

Petrol tesislerinde hasar

Bu arada Amerikalı yetkililer, Ike kasırgasının Meksika Körfezi'nde çok sayıda petrol platform ve tesisinde hasara neden olduğunu belirttiler. ABD yeraltı kaynakları yönetiminden Eileen Angelico, 3800 petrol platformunun bulunduğu bu bölgede 10 kadar platform ve tesisin zarar gördüğünü belirtirken, asıl zarar ziyanın birkaç gün sonra ortaya çıkacağını kaydetti.

Houston'da sokağa çıkma yasağı

Öte yandan Ike kasırgasının büyük zarara yol açtığı Houston'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Houston Emniyet Müdürü Harold Hurtt, yağmalama olaylarının önüne geçilebilmesi için alınan sokağa çıkma yasağı kararının yerel saatle 21:00-06:00 arasında uygulanacağını söyledi.

Hurtt, cumartesi sabahı sona erecek uygulamayla halkın güvenliğini sağlamanın amaçlandığını belirtti ve kent sakinlerine, acil olmayan durumlar haricinde sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kasırga, Teksas eyaletinin en büyük kenti olan Houston'da büyük zarara yol açtı. Kentin büyük kesimine halen elektrik verilemiyor. Halka, şişe suyu veya kaynatılmış su içmeleri tavsiyesinde bulunuluyor. Kasırga öncesinde Meksika Körfezi'ne kıyısı olan bölgelerden yaklaşık 1 milyon kişi tahliye edildi, ancak sahildeki yerleşim merkezlerinde hala en az 90 bin kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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