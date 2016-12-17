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Dünya

Küba'dan 276 milyon dolarlık borca karşı rom teklifi

Küba’nın Çekya’ya borcu, her iki ülkenin de komünist blok üyesi olduğu Soğuk Savaş dönemine dayanıyor.

17 Aralık 2016 18:04

Küba, Çekya’ya olan 276 milyon dolarlık borcunu romla ödemeyi teklif etti. Eğer Küba’nın bu teklifi kabul edilirse, Çekya’nın 100 yıldan fazla ihtiyacını karşılayacak romu olacak.

Küba, Çekya’ya olan borcunu nakit yerine romla ödemeyi teklif etti. BBC’nin haberine göre, Havanalı yetkililer, Çekya Maliye Bakanlığı’yla yaptıkları görüşmelerde, 276 milyon dolarlık borçlarını rom ile ödemeyi önerdi.    

Soğuk savaştan kalma

Çekya Maliye Bakanlığı, borcun en azından bir kısmının nakit olarak ödenmesini isterken, romun yanı sıra Küba’dan ilaç da kabul edebileceklerini açıkladı. Küba ilaçlarının Avrupa Birliği (AB) sertifikasına sahip olmaması nedeniyle ilaç önerisinin AB mevzuatı gereğince mümkün görünmediği belirtiliyor.  Eğer öneri kabul edilirse, Çekya’nın 100 yıldan fazla ihtiyacını karşılayacak romu olacak. Küba’nın Çekya’ya borcu, her iki ülkenin de komünist blok üyesi olduğu Soğuk Savaş dönemine dayanıyor.  

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KübaÇekya276 milyon dolarlıkrom

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