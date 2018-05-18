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BBC Türkçe

Küba'da yolcu uçağı düştü

Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Görgü tanıkları uçak düştükten sonra patlama sesi duyduklarını ve bölgeden dumanların yükseldiğini gördüklerini söyledi.

18 Mayıs 2018 21:12

Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı Jose Marti Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.

Görgü tanıkları uçak düştükten sonra patlama sesi duyduklarını ve bölgeden dumanların yükseldiğini gördüklerini söyledi.

Radyo Habana Cuba'nın haberine göre devlete ait Cubana de Aviacion Havayolların'na ait uçak başkent Havana'dan ülkenin doğusundaki Holguin'e uçmak için havalanmıştı.

Uçak Havana ile Boyeros arasındaki otoyolun üzerindeyken düştü.

Uçakta 104 yolcu bulunuyordu.

Kazada can kaybı olup olmadığına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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