Küba’da ilk kez domuz gribi görüldü

Küba, H1N1 virüsüyle ilgili olarak ülkede ilk doğrulanmış vakayı açıklandı.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Meksikalı bir öğrencide H1N1 virüsünün tespit edildiği belirtilirken, öğrencinin sağlık durumuyla ilgili detay verilmedi.



Açıklamada, Küba'daki tıp okullarında 14 Meksikalı öğrencide H1N1 virüsü şüphesi doğuran belirtiler görüldüğü, ancak yapılan kontroller sonucu sadece birinde virüs bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.



Dünya geneline yayılma eğilimi gösteren H1N1 virüsüne karşı önlemler alan Küba, bu çerçevede iki hafta önce Meksika'dan gelen uçuşları kabul etmeyeceğini açıklamış, havalanları ve limanlarda sağlık kontrollerini sıklaştırmıştı.

