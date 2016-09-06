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BBC Türkçe

"Küba'da içinde 'demokrasi' geçen mesajlar engelleniyor"

Küba'da muhalifler, devlete ait olan cep telefonu şirketinin, içinde "demokrasi" ve "insan hakları" gibi kelimelerin geçtiği yazılı mesajları engellediğini iddia etti.

06 Eylül 2016 11:18

Küba'da muhalifler, devlete ait olan cep telefonu şirketinin içinde "demokrasi" ve "insan hakları" kelimeleri geçen yazılı mesajları engellediğini iddia etti.

Gazeteci Reinaldo Escobar ve blog yazarı Yoani Sanchez, muhalif gruplarla birlikte yaptıkları araştırmalar sonucu, Küba hükümetinin tüm yazılı mesajları filtrelediğini ve "sakıncalı" kelimelerin bulunduğu mesajların karşı tarafa ulaşmasını engellediğini belirtti.

Gazeteciler engellenen yaklaşık 30 kelime bulabildiklerini ama listedeki kelime sayısının daha fazla olabileceğini bildirdi.

Önemli muhaliflerin isimlerini barındıran mesajlar da alıcılara ulaşamıyor.

Araştırmaya destek veren genç muhalif oluşum Somos Mas'ın lideri Elicer Avila, "Bazı yazılı mesajların hep cep telefonu sinyalleri çok zayıf olduğu için kaybolduğunu sanıyorduk. Sonra hükümetin hoşlanmadığı kelimeleri deneyip kontrol etmeye karar verdik" dedi.

Avila hükümetin sadece kendileri gibi muhalifleri değil tüm ülkedeki cep telefonu kullanıcılarını izlediğini belirtti.

İddia eliden filtrenin ne zamandan beri uygulandığı bilinmiyor.

Küba devlet telekomünikasyon şirketi Etecsa iddialara yanıt vermedi.

Reuters haber ajansının Küba'daki muhabirleri de haberin ortaya çıkmasının ardından birbirlerine içinde demokrasi, insan hakları ve Somos Mas geçen mesajlar attıklarını, mesajların giden kutusunda göründüğünü ancak karşı tarafın mesajları alamadığını belirtti.

Muhabirlerin içinde "protesto" kelimesi geçen mesajı ise göndermek istedikleri kullanıcılara ulaştı.

Küba'da cep telefonları 2008'de, kablosuz internet ise henüz geçen yıl kullanılmaya başlanmıştı.

Raul Castro yönetimi internete hâlâ çok sıkı denetim uyguluyor. Muhalif ve ABD tarafından desteklendiği düşünülen sitelere giriş yasak ancak hükümeti eleştiren gazetelerin internet sayfalarına girişte bir engel bulunmuyor.

Ülkede Etecsa'nın cep telefonu şirketi olan CubaCell'e kayıtlı yaklaşık 3 milyon kullanıcı bulunuyor.

11.2 milyonluk ülkenin sadece yüzde 5'inin evlerinde internet bağlantısı bulunuyor, çünkü evden bağlantı için hükümetten özel izin gerekiyor.

Nüfusun dörtte birinin ise hükümetin sağladığı kablosuz internet bağlatısını kullandığı tahmin ediliyor.

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