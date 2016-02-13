Küba'da Hristiyan dünyasının tarihi buluşması



Küba'nın başkenti Havana'da bir araya gelen Papa Françesko ve Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril'in buluşması Hristiyan dünyası açısından tarihi bir nitelik taşıyor.

Katolik ve Ortodoks kiliselerinin dini liderlerinin ilk kez bir araya geldiği bu buluşmada ortak bir açıklamaya imza atıldı. Açıklamada, buluşmanın iki kilisenin istenen birliğine katkıda bulunmasının umulduğu belirtildi.

Irak ve Suriye'nin durumuna dikkat çekerek uluslararası toplumu Hristiyanların Ortadoğu'dan sürülmesine karşı harekete geçmeye çağıran Papa ve Rus Patriği, şiddet ve terörün son erdirilmesi ve barışın yeniden sağlanması çağrısında bulundu. İki dini liderin buluşması, Katolik ve Ortadoks kiliselerinin yakınlaşması olarak nitelendiriliyor.

Papa Meksika'da

Papa Françesko daha sonra Meksika'ya geçti. Papa, Cumhurbaşkanı Enrique Peña Nieto ile eşi Angélica Rivera tarafından karşılandı. Meksiko Havaalanı'ndaki karşılama törenine binlerce Meksikalı da katıldı. Daha sonra başkent Meksiko'da kendi özel aracıyla bir tur atan Papa Françesko burada da büyük bir sevgi seliyle karşılaştı.

Perşembe gününe kadar bu ülkede kalacak olan Papa'nın gündeminde yasa dışı göçle mücadele ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi gibi konular bulunuyor. Papa Meksika ile ABD sınırında da temaslarda bulunacak.

Meksika, Brezilya'dan sonra dünyada en fazla Katolik nüfusun yaşadığı ülke. 120 milyon nüfuslu Meksika'da halkın yüzde 80'i Katolik.