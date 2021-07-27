Küba'nın Paris Büyükelçiliği'ne molotof kokteylli saldırı; Havana, ABD'yi sorumlu tuttu

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Küba'nın Paris Büyükelçiliği, salı günü binasına molotof kokteylleri ile saldırı düzenlendiğini ifade etti. Saldırıda binanın zarar gördüğü ancak büyükelçilik çalışanlarının yaralanmadığı belirtildi. Küba yönetimi saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu.

Büyükelçilik, Twitter hesabından zarar gören binanın fotoğraflarını paylaştı ve saldırıyı kınadı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, "Saldırıdan ülkemize karşı durmadan bu tür davranışları teşvik eden ve şiddet çağrısı yapan ABD sorumludur" dedi.

Küba Dışişleri Bakanlığı da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu saldırıdan direkt olarak sorumlu olanlar ülkemize karşı şiddet ve nefreti teşvik edenlerdir" ifadelerini kullandı.

Paris polisi konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Ağır bir ekonomik krizle mücadele halinde olan Küba'da hem komünist yönetime karşı protestolar, hem de destek eylemleri düzenlenmişti.

Pazartesi günü ABD ve 20 diğer ülkenin dışişleri bakanlıkları Küba'daki toplu tutuklamaları kınamış ve internet kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.