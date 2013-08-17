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Kültür-Sanat

Küba müzik treni Kolombiya’da

Küba müzik treni, Kolombiya’nın başkenti Bogotá’nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Bolivar Meydanı'nda bir gösteri düzenleyecek

17 Ağustos 2013 22:25

 

Erol Anar

Kolombiya’nın başkenti Bogotá’nın 475. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde,  Küba müzik treni de başkentte Bolivar meydanında (Plaza de Bolivar) bir gösteri düzenleyecek.  

Bu gece (17 Ağustos) yapılacak gösteri için baterist ve müzik direktörü Samuel Formell, 80 ve 90’ların müzikleriyle dans etmek için ideal bir gece olacağını belirtti. Gecede özellikle salsa dansları yapılacak.

Gecede, Latin Amerika’da 90’lı yıllardan itibaren tanınmaya başlayan ünlü Vanvan adlı Kübalı müzik grubu da sahne alacak. Gazeteci Veronica Tellez, grubun Kolombiya’da ilgi gördüğünü ve disklerinin her yeni gösteriyle birlikte yok sattığını belirtti.

40 yıl önce Juan Formell tarafından kurulan ve yönetilen Vanvan orkestrası, vereceği ücretsiz bir konser ile  16. Salsa Park Festivali’nin(16 festival Salsa al Parque) etkinliklerin bugünkü kapanışını yapacak.

 

30 bin kişinin katılması bekleniyor

 

Öğle saatlerinde başlayacak etkinlikte Panamalı sanatçı Ruben Blades'den sonra ise yine Kübalı grup NG sahne alacak. Bugünkü müzik gösterilerine, en az 30 bin kişinin katılması bekleniyor.

Festivalde uluslararası misafirler de yer alıyor.

Bogotá’nın kuruluşunun 475. yıl etkinlikleri, günlerdir yaklaşık 3 bin sanatçının katılımıyla devam etti. Bu yıl etkinlik, popüler gösteriler, partiler, senfonik, yerel, urban müzikleri, çocuklara yönelik etkinlikler, daha birçok gösteriyle büyük ve coşkulu bir kutlamaya dönüştü.

 

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