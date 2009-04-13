Küba Meclisi'nden TBMM'ye ziyaret

Küba Cumhuriyeti Halk Gücü Milli Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ramon Pez Ferro ve beraberindeki parlamento heyeti, TBMM'nin konuğu olarak resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.



Türkiye-Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ayşe Nur Bahçekapılı, yarın, konuk heyet onuruna TBMM Mermerli Salonu'nda öğle yemeği verecek.



Heyet daha sonra, Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan ve Komisyon üyeleri ile bir araya gelecek.



Küba Cumhuriyeti Halk Gücü Milli Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ramon Pez Ferro ve beraberindeki heyet, aynı gün TBMM Başkanvekili Eyyüp Cenap Gülpınar ile görüşmesinin ardından, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek tarafından Başbakanlık Merkez Binasında kabul edilecek.



Konuk heyet, 15-16 Nisan Çarşamba ve Perşembe günü Ankara'da, 17-18 Nisan günleri de İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunacak.



Ferro ve beraberindeki heyet, 19 Nisan Pazar günü Türkiye'denayrılacak.

