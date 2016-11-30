T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Küba lideri Fidel Castro için son görev

90 yaşında ölen Fidel Castro için düzenlenen törene yüz binlerce Kübalı, aynı zamanda devlet ve hükümet başkanları katıldı.

30 Kasım 2016 13:31

25 Kasım'da ölen Küba devrim lideri Fidel Castro'yu anma törenine çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile yüz binlerce Kübalı katıldı. Törende konuşan Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa "Fidel öldü ama yenilmeden öldü, Amerika halkları birbirine her zamankinden fazla kenetlendi” dedi.

Küba'nın başkenti Havana'nın Devrim Meydanında toplanan yüz binlerce Kübalı ellerindeki Küba bayraklarını sallayarak "Yaşasın Fidel" diye bağırdı. Tören, 1959 yılında Castro'nun önderliğinde diktatör Fulgencio Batista'yı deviren gerilla güçleri için bestelenen marşın okunmasıyla başladı.

"Mazlumların yanındaydı"

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma Fidal Castro'nun "daima mazlumlar için mücadele vermiş bir enternasyonalist ve antiemperyalist" olduğunu söyledi. Zuma, ülkesindeki ırk ayrımcılığıyla mücadelede verdiği destekten dolayı Castro'ya teşekkür etti ve devrim liderinin ölümünün "acı veren bir kayıp olduğunu" ifade etti. Castro'yu anma törenine, Küba'nın en yakın müttefiklerinden olan, Amerika için Bolivar İttifakı (ALBA) üyesi Venezuela, Nikaragua, Bolivya ve Ekvador'un devlet başkanları da katıldı.

47 yıllık iktidarı sırasında eğitim ve sağlık alanındaki reformlarıyla takdir toplayan Fidel Castro on yıllar boyunca uyguladığı baskıcı rejim nedeniyle eleştirilmekteydi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras "bağımsızlık, özgürlük ve onurun sembolüne veda ettiklerini ve Castro'nun bütün dünyaya ve tarihe mal olduğunu" dile getirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Fidel CastroKübalıKasımKübaEkvador Devlet Başkanı Rafael CorreaAmerikaHavana Devrim MeydanındaFidel&quot;CastroFulgencio BatistaAfrika Devlet Başkanı Jacob Zuma Fidal CastroBolivarVenezuela Nikaragua BolivyaEkvador

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24