Küba lideri Fidel Castro için son görev

25 Kasım'da ölen Küba devrim lideri Fidel Castro'yu anma törenine çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile yüz binlerce Kübalı katıldı. Törende konuşan Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa "Fidel öldü ama yenilmeden öldü, Amerika halkları birbirine her zamankinden fazla kenetlendi” dedi.

Küba'nın başkenti Havana'nın Devrim Meydanında toplanan yüz binlerce Kübalı ellerindeki Küba bayraklarını sallayarak "Yaşasın Fidel" diye bağırdı. Tören, 1959 yılında Castro'nun önderliğinde diktatör Fulgencio Batista'yı deviren gerilla güçleri için bestelenen marşın okunmasıyla başladı.

"Mazlumların yanındaydı"

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma Fidal Castro'nun "daima mazlumlar için mücadele vermiş bir enternasyonalist ve antiemperyalist" olduğunu söyledi. Zuma, ülkesindeki ırk ayrımcılığıyla mücadelede verdiği destekten dolayı Castro'ya teşekkür etti ve devrim liderinin ölümünün "acı veren bir kayıp olduğunu" ifade etti. Castro'yu anma törenine, Küba'nın en yakın müttefiklerinden olan, Amerika için Bolivar İttifakı (ALBA) üyesi Venezuela, Nikaragua, Bolivya ve Ekvador'un devlet başkanları da katıldı.

47 yıllık iktidarı sırasında eğitim ve sağlık alanındaki reformlarıyla takdir toplayan Fidel Castro on yıllar boyunca uyguladığı baskıcı rejim nedeniyle eleştirilmekteydi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras "bağımsızlık, özgürlük ve onurun sembolüne veda ettiklerini ve Castro'nun bütün dünyaya ve tarihe mal olduğunu" dile getirdi.

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DW/dpa/AG/HS