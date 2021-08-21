Küba, ikinci yerli üretim Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi

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Küba'nın ilaç denetim kurumu, ülkede geliştirilen ikinci bir Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi.

Soberana 2 isimli aşı, Küba'da vaka sayılarının Delta varyantı nedeniyle hızlı bir şekilde arttığı günlerde kullanılmaya başlanacak.

Soberana aşısının Koronavirüs'e karşı yüzde 91.2 etkili olduğu açıklandı. Aşı, daha önce salgının yoğun olduğu bazı bölgelerde sağlık çalışanları ve bazı vatandaşlara yapılmıştı. Aşı ile ilgili raporlar değerlendirme sürecinden geçip bilimsel bir makalede henüz yayımlanmadı.

ABD'nin uzun süredir ambargo uyguladığı Küba, geçen aylarda da yine yerli üretim bir aşı olan Abdala'ya onay vermişti.

Salgından en ağır şekilde etkilenen ülkelerden olan Küba'da yaklaşık 564 bin vaka görüldü ve 4 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bazı uzmanlar Küba'nın test kapasitesinin talebe yetişemediğini ve vaka sayısının aslında daha fazla olduğunu savunuyor.