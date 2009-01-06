Küba, Hemingway'in arşivlerini açıyor

Yaşamının son yıllarını Küba’da geçiren ABD’li yazar Ernest Hemingway’e ait belge, fotoğraf ve yazılar halka açıldı. Belgeler, yıllardır yazarın Havana’daki evinin bodrumunda kapalı duruyordu.



1939 ile 1960 yılları arasında, 20 seneden fazla Küba’da yaşayan ABD’li yazar Ernest Hemingway’ın arşivinde mektuplar, fotoğraflar ve Hemingway’ın romanlarından “Çanlar Kimin İçin Çalıyor”a yazılmış ancak tamamlanmamış bir sonsöz de yer alıyor.

Belgeler, onlarca yıl boyunca yazarın Havana’nın dış eteklerindeki evinde dokunulmadan kalmıştı.



Yazarın evi şimdi bir müze. Müze yetkilileri, belgelerin Hemingway’ın adadaki yaşantısını anlama imkânı sunduğunu söylüyorlar.



Akademisyenler ve araştırmacılar, tümü bilgisayar ortamına taranarak aktarılan belgelerin elektronik kopyalarına Küba Mirası Konseyi’nden ulaşılabilecekler. Şimdiye kadar 3 bini aşkın belgenin tarandığını, bin belgenin daha taranmasının beklendiği belirtiliyor.



Ernest Hemingway’in Küba’daki yılları, yaşadıkları hakkında fazla bir bilgi bulunmuyordu.



Arşivlerin açılması, 2002 yılında Küba Mirası Konseyi ile Amerikan Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi’nin orijinal malzemeleri koruma konusunda vardıkları anlaşmanın sonucu.



