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Yaşam

KÜBA DEVRİMİ İSTANBUL'DA KUTLANDI İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2010 02:05

-KÜBA DEVRİMİ İSTANBUL'DA KUTLANDI İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - Küba devriminin 57. yıldönümü İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Küba devriminin temelinin atıldığı 26 Temmuz 1953'ün yıldönümü nedeniyle Beyoğlu'ndaki Romeo Juliet Bar-Restaurant'da düzenlenen geceye, İstanbul'daki Kübalıların yanı sıra, Küba'dan misafirler ve Küba'nın Ankara Büyükelçiliği görevlileri katıldı. Kübalı Andy ile Fransız Isabel'in evlilik töreninin de yapıldığı gecede, Kübalılar yöresel yemekleri ve Küba müziği eşliğinde dans edip eğlendiler. 

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