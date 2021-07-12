Küba Devlet Başkanı'ndan protestoların ardından açıklama: Elektrik kesintisi ve eksik ürünlerin nedeni ABD yaptırımları

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ülkede hafta sonu gerçekleşen ekonomik kriz kaynaklı hükûmet karşıtı eylemlerle ilgili yaptığı açıklamalarda "Elektrik kesintileri ABD yaptırımları nedeniyle gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı. Diaz-Canel, ülkedeki ilaç gibi ürün eksikliklerinin de arkasında ABD yaptırımları olduğunu söyledi.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD'nin uzun süreli ekonomik ambargoları nedeniyle başlayan hükümet karşıtı eylemlere ilişkin açıklama yapıyor.

Diaz-Canel, ülkede tepki çeken elektrik kesintilerinin ve ilaç gibi ürünlerin ulaşamamasının arkasında ABD yaptırımları olduğunu söyledi. Diaz Canel, ABD yaptırımlarının hoşnutsuzluğu körüklediğini belirtti.

Küba Devlet Başkanı, "Küba'nın pandemiyle başa çıkma çabaları beraberliğimizi bozmak için kötülendi. Küba devrimi karşıtı kampanyalar sosyal medyada son dönemde artmıştı." dedi.

Diaz-Canel, "Yurtiçi ve yurtdışından yapılan ikiyüzlü eleştiriler yaptırımlara karşı olanlar değil, rejim değişikliği isteyenlerden geliyor" dedi.

Küba'da neler oluyor?

Küba'da binlerce kişi Havana'nın Malecon bulvarında ve çeşitli noktalarında Koronavirüs krizi sırasında yaşanan gıda kıtlığına ve yüksek fiyatlara karşı eylem düzenledi. Bunun Küba'da hafızalardaki en büyük hükümet karşıtı gösteri olduğu belirtildi.

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Küba, on yıllardır gördüğü en kötü ekonomik krizi yaşıyor ve aynı zamanda adada Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı. Donald Trump yönetimi adaya ağır yaptırımlar uygulamıştı.