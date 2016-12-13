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BBC Türkçe

Küba 'daha hızlı internet için' Google ile anlaştı

Google anlaşma uyarınca Küba'da internet sunucuları kuracak. Kübalılar, Google'ın Gmail ve YouTube dahil tüm servislerine 10 kat hızlı bağlanabilecek

13 Aralık 2016 16:45

Küba Telekomünikasyon İdaresi (Etecsa), internet devi Google ile anlaşma imzaladı. Google anlaşma uyarınca Küba'da internet sunucuları kuracak. Kübalılar, Google'ın Gmail ve YouTube dahil tüm servislerine 10 kat hızlı bağlanabilecek.

Küba, dünyada internete erişiminin en düşük olduğu ülkelerden biri.

Ülkede nüfusun büyük çoğunluğunun evden internete bağlanmalarına izin verilmiyor.

Birçok Kübalı internete, ülke standartlarına göre çok pahalı olan kablosuz erişim noktalarından giriyor.

Kübalılar bu nedenle Google ile yapılan anlaşmaya olumlu bakıyor.

Google ve Etecsa, ABD Başkanı Barack Obama'nın görevi halefi seçilen Donald Trump'a devretmesinden 5 hafta önce anlaştı.

Donald Trump'ın Küba'ya karşı nasıl bir siyaset izleyeceği ise henüz bilinmiyor.

Obama döneminde Küba'yla diplomatik ilişkiler yeniden tesis edilmiş, ABD geçen sene 54 yıl sonra Havana'ya büyükelçi atamıştı.

Trump, seçildikten sonra Küba ile yakınlaşmanın hem lehinde hem de aleyhinde açıklamalar yapmıştı.

BBC Havana muhabiri Will Grant, Küba'nın da Trump'ın nasıl bir siyaset izleyeceği konusunda şüpheleri olduğunu aktarıyor.

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