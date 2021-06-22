Küba'da geliştirilen Koronavirüs aşısı Abdala'nın yüzde 92.28 etkili olduğu açıklandı

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Küba, geliştirdiği üç dozluk Koronavirüs aşısı Abdala'nın klinik denemelerin son evrelerine göre yüzde 92.28 etkili olduğunu duyudu.

Ada ülkesi, birkaç gün önce de geliştirdiği üç dozluk diğer aşı Soberana 2'nin Koronavirüs'e karşı sadece 2 doz ile yüzde 62 etkili olduğunu duyurmuştu.

Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "Pandeminin bizi vurduğu sırada Finlay Enstitüsü ve Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji Merkezi'ndeki bilim insanları tüm beklentileri aşarak bize çok etkili iki aşı geliştirdi" dedi.

Küba'nın iki aşıya da kısa süre içinde acil kullanım onayı vermesi bekleniyor.

Komünist ada ülkesi, pandemi boyunca yurt dışından aşı ithal etmeyip kendi geliştirdiği aşıları kullanma kararı almıştı.

Küba'da son zamanlarda daha bulaşıcı varyantların görülmesiyle günlük vaka sayıları hızla artıyordu. Ülkede şu ana kadar toplam 169 bin 365 Covid-19 vakası ve bin 170 ölüm kaydedildi.