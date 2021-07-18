Küba'da binler, Komünist yönetime destek için sokağa çıktı

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Küba'da SSCB'nin dağılmasından bu yana düzenlenen en büyük eylemlerden bir hafta sonra hükümetin düzenlediği mitinge binlerce kişi katılıp "devrimi savunacaklarını" söyledi.

Komünist yönetime destek için toplananlar Küba bayrakları salladı ve komünist devrimin liderlerinden Fidel Castro ile kardeşi Raul'ün fotoğraflarını taşıdı. Raul Castro, nisan ayında Komünist Parti'nin liderliğini yapmayı bırakmış ancak "devrim için bir er olarak savaşmaya devam edeceğini" söylemişti.

Başkent Havana'daki mitingde Küba Başkanı ve Komünist Parti lideri Miguel Diaz-Canel, "Düşman bir kez daha vatandaşlarımızın kutsal birliğini ve huzurunu bozmaya çalıştı" dedi.

Kalabalığın önünde ABD'nin ambargosunu bir kez defa hedef alan Diaz-Canel, Covid-19 vakaları ülkede artış gösterirken böyle bir mitingin "boş yere yapılmadığını" vurgulayarak, "Sizi bir kez daha ambargoyu, saldırıları ve terörü kınamak için topladık" diye konuştu.

Yetkililer, diğer şehirlerde de benzer eylemler düzenlendiğini ifade etti.

Havana'daki organizasyon başlamadan kısa süre önce "özgürlük" diye sloganlar atan bir hükümet karşıtı protestocu miting alanından çıkarıldı.

Küba'da geçen pazar günü büyük kalabalıklar gıda ve ilaç kıtlığını protesto etmek için sokaklara çıkmıştı. Protestocular, daha fazla siyasi hak talebinde de bulunmuştu. Hükümet, bu protestoları "ABD'nin sebep olduğu ekonomik zorlukları kendi çıkarları için kullanan ABD destekli karşı devrimcilerin organize ettiğini" iddia etmişti.