Küba'da 62 yıl sonra Castro devri kapanıyor

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Raúl Castro, Küba Komünist Partisi'nin liderliğini bırakacağını doğruladı. 1959 Devrimi ile başlayan Fidel ve Raúl Castro devri, bu vesileyle resmen son bulacak.

89 yaşındaki Castro, kararını adada var olmasına izin verilen tek partinin 8. kongresinde yaptı.

Başkent Havana'daki bir konferans salonunda yüzlerce delegenin önünde konuşan Castro, "Yurttaşlarımın gücüne, örnek teşkil eden tabiatına ve anlama yeteneğine sonuna kadar inanıyorum. Hayatta olduğum sürece vatanı, devrimi ve sosyalizmi korumaya hazır olacağım" dedi.

Castro, "vatani görevini tamamlamış ve ülkenin geleceğinden emin hissederek" görevini tamamladığını bildirdi.

Castro, Küba Komünist Partisi'nde selefi olması için kime destek vereceğini söylemedi ancak daha önce kendisinin yerine devlet başkanı olan Miguel Diaz-Canel'in arkasında olduğunun sinyallerini vermişti.

Raul Castro'nun görevi bırakması, 62 yıl sonra ilk defa Küba yönetiminde resmen bir Castro'nun olmaması anlamına geliyor.