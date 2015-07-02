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Sağlık

Küba, anneden bebeğe HIV geçişini engelledi

Dünya Sağlık Örgütü, Küba’nın AIDS'e neden olan HIV virüsünün anneden bebeğe geçişinin engellendiğini duyurdu

02 Temmuz 2015 20:28

Dünya Sağlık Örgütü, Küba’nın yaptığı tıbbi araştırmalar ile anneden bebeğe AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsünün geçmesini engellemeyi başardığını duyurdu. Bunun dünyada bir ilk olduğu söylenirken, her yıl 1,4 milyon HIV virüslü kadının anne olduğu belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Genel Direktörü Margaret Chan, ebeveynden yavruya virüs geçişinin engellenmesinin mümkün olan en büyük kamusal sağlık başarılarından biri olduğunu söylerken, bunun HIV’e ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı savaşta büyük bir zafer olduğunu da belirterek, AIDS’in olmadığı bir nesle doğru atılan adımın çok büyük olduğunu ifade etti.

Bebeklerin doğumda ya da emzirme sırasında HIV virüsünü kapabileceği bilinirken, Küba’nın geliştirdiği ilaçla virüsün bulaşma riskinin yüzde 1’in altına indiği bildiriliyor. Küba’nın benzer şekilde frengi virüsünü de engellediği söyleniyor.

Birleşmiş Milletler AIDS kuruluşu UNAIDS’in yöneticilerinden Michel Sidibe de bu başarıyı kutlayarak, Küba’nın zaferinin AIDS’i bitirmenin mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti.

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