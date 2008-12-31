Kuantum ile başarı daha kolay!





“Kuantum öğrenme” kampı SuperCamp’ın lise öğrencilerine yönelik ilk Türkiye organizasyonu 25 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında Antalya Lara Kervansaray’da gerçekleşecek



1982 yılından beri Stanford, Cornell gibi Amerika’nın önde gelen üniversitelerinde uygulanan, 50.000 den fazla mezun veren dünyanın bir numaralı “Kuantum öğrenme” kampı SuperCamp’ın lise öğrencilerine yönelik ilk Türkiye organizasyonu 25 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında Antalya Lara Kervansaray’da gerçekleşecek



1982 yılından beri Amerika’da ve 80 farklı ülkeden “Kuantum Öğrenme (Quantum Learning)” metoduyla 50.000 den fazla gencin kişisel ve akademik gelişimine katkıda bulunan SuperCamp programları 25 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa lise öğrencilerine yönelik ,orijinal İngilizce formatında Antalya Lara Kervansaray’da düzenleniyor. Amerika’da Stanford, Cornell, Claremont gibi tanınmış Amerikan üniversitelerde ve kolej kampüslerinde gerçekleştirilen SuperCamp, gençlerin akademik ve yaşam becerilerini geliştirerek, özellikle özgüven, akademik başarı ve motivasyon artışına katkıda bulunuyor.



Türkiye’de ki ilk SuperCamp’a 50 lise öğrencisi kayıt yaptırabilecek



SuperCamp Türkiye’nin Antalya’da 10 gün konaklamalı olarak düzenlenecek ilk programı olan Senior Forum’a, 50 kişilik kontenjan dahilinde lise hazırlık, 9-12. sınıf öğrencileri kayıt yaptırabilecek. Senior Forum’da öğrencilere SuperCamp ABD’den gelen Amerikalı uzman koç ve takım liderlerinden oluşan 14 kişilik eğitmen kadrosu eşlik edecek ve 10 gün boyunca öğrencilere kendilerine özgü yeteneklerini ortaya çıkarmayı, özgüvenlerini artırarak akademik başarı için strateji geliştirmeyi öğretecek.



“Kuantum Öğrenme (Quantum Learning)” metoduyla çocukların akademik ve yaşam becerileri artırılıyor



1982 yılından beri SuperCamp’a katılan öğrencilere Kuantum Öğrenme metodu yardımıyla bir yandan doğru çalışma stratejileri öğretiliyor, diğer yandan da başarı için gereken kendine güven ve motivasyonun artırılması sağlanıyor.



Kuantum öğrenmenin temeli “Hızlandırılmış Öğrenme” çalışmalarına dayanıyor. Kuantum Öğrenme metodunda öğrencilere “Akademik” ve “Yaşam boyu öğrenme” becerileri olmak üzere 2 ayrı kategoride eğitim veriliyor. Akademik beceriler arasında not alma, hafıza, yazma ve etkin okuma teknikleri bulunuyor. Yaşam boyu öğrenme becerileri ise öğrencileri yaratıcı problem çözme teknikleri, Mükemmelliğin 8 Anahtarı ve etkin iletişim becerileri konusunda eğitiyor.



Araştırmalara göre SuperCamp’a katılan gençlerin öz saygıları % 84 oranında artıyor

6.000’den fazla SuperCamp mezunu arasında yapılan araştırmaya göre, ailelerin SuperCamp’ı seçmelerinin en önemli nedenleri, katılan çocuk ve gençlerin, kamp sonrasında ders notlarının yanı sıra, kişisel gelişimlerinde de olumlu değişimler göstermeleri.



• % 84 Öz saygı artışı

• % 73 Notlarda yükseliş

• % 81 Kendine güven artışı

• % 68 Motivasyon artışı

• % 98 Edinilen becerileri kullanmaya devam



Artı Değer Danışmanlık tarafından Senior Forum’la başlayan SuperCamp etkinlikleri 2009 yazında ise yine Senior Forum ve 6,7 ve 8. sınıflara yönelik olan Junior Forum olarak düzenlenecek.



