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Kuantum Araştırma'nın anketine göre, Erdoğan'a güvenenlerin oranı yüzde kaç?

Ankete göre vatandaşların en güvendiği kurum TSK

11 Mart 2018 12:40

Kuantum Araştırma Şirketi'nin 26 ilde 1500 kişiyle yaptığı ankete göre, 10 kişiden 5'i, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a güvendiğini söyledi. Toplumda en fazla güven duyulan kurumun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak belirlendiği ankette, yüzde 37.7'lik bir kesim de muhafelete hiç güvenmediğini kaydetti. 

Şirketin, her ay yaptırdığı araştırma sonuçlarından ccak ayı raporunda yer alan bilgilere göre, ankete katılanlar, Afrin’den ABD-AB’ye güvene, AKP’den muhalefete olan desteğe, TSK ve NATO’ya bakış açılarına kadar birçok soruyu cevapladılar.

Sonuçlara göre, toplumda, her 10 kişiden 3’ü AKP’ye “hiç güvenmezken”, yüzde 43.5’i ise AKP’ye “güvenmediğini” belirtti.

Muhalefete güven

 Her 10 kişiden 6’sı ise muhalefete güvenmediğini belirtirken, yüzde 37.7’si ise “hiç güvenmediğini” ifade etti.

TSK yine en üst sırada

 Toplumda en fazla “güven” duyulan kurum ise yine TSK oldu. Toplumun yüzde 69.2’si TSK’ye güvendiğini belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, toplumda, her 10 kişiden 5’i güvenirken, yüzde 28.6’sı ise hiç güvenmediğini ifade etti.

ABD’ye güven en düşük seviyede

 Toplumun yüzde 48.3’ü Avrupa Birliği’ne güvenmezken, ABD’ye güven oranı ise, son zamanların en düşük seviyesinde kaldı.

 

 

 
 

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