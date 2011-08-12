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Yaşam

Kuaförler de ''Mavi Bayrak''lı olacak İZMİR (A.A)

12 Ağustos 2011 17:57

-Kuaförler de ''Mavi Bayrak''lı olacak İZMİR (A.A) - 12.08.2011 - Sağlık, hijyen ve belli kriterleri yerine getiren kuaförler, iş yerlerine ''çevre bilinci, yeterlilik ve hijyen'' anlamına gelen ''Mavi Bayrak'' asmaya hak kazanacak. İzmir Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Sezai Apaydın, yaptığı açıklamada, kuaförlüğün, hijyen açısından doktorluk kadar önemli, ancak başı boş bırakılmış bir meslek olduğunu belirtti.  Kuaförlerin çevre için zararlı olabilecek, kimyasal maddeler kullandıklarını, bunların çok ucuzlarının tercih edilmesi ya da gerektiği şekilde bunların atıklarının imha edilmemesi durumunda çevre kirliliğine neden olunabileceğini dile getiren Apaydın, kuaförlerin daha sağlıklı, kaliteli hizmet verebilmesi ve çevreye daha duyarlı olması için ''mavi bayrak'' projesi başlattıklarını bildirdi.  Mavi bayrak alınması çalışmasının bir danışmanlık şirketi önderliğinde yürütüldüğünü ifade eden Apaydın, ''Bugüne kadar sadece sahillere, marinalara verilen mavi bayrağı kuaförler olarak çevre bilinci kapsamında almak istiyoruz. İşbirliği yaptığımız danışmanlık firması mavi bayrak almak isteyen salonların çalışanlarına eğitim verecek ve gerekli kriterler yerine getirilince kuaför salonuna mavi bayrak verilecek. Mavi bayrak, müşterilerin tercihi açısından da önemli olacak'' diye konuştu. İzmir'de 5 bine yakın kuaför salonu bulunduğunu, ancak bunlardan yalnızca 2 bin 500 işletmenin odalarına kayıt yaptırdığına işaret eden Apaydın, odalarına kayıt yaptırmayan salonların belgesiz çalıştığını, bu durumun haksız rekabeti artırdığını savundu.

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