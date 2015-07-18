T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ku Klux Klan ve Yeni Kara Panterler, konfederasyon bayrağının kaldırılması için karşı karşıya gelecek

KKK ve Kara Panterler, aynı saatlerde, aynı yerde miting yapacak

18 Temmuz 2015 23:39

ABD'de ırkçı Dylann Roof'un, çoğunlukla zencilerin gittiği tarihi bir kiliseye düzenlediği silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında başlayan "konfederasyon bayrağı tartışmaları" yeni bir boyuta taşındı. Eyalet parlamentosunun önündeki konfederasyon bayrağının kaldırıldığı Güney Carolina'da, Ku Klux Klan (KKK) ve Kara Panterler aynı günde miting yapacak. Columbia kentindeki parlamento binasının önünde yapılması planlanan mitinglerin başlangıç zamanları arasında 1 saat fark var.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan KKK, ülkenin köleci geçmişini simgeleyen konfederasyon bayrağının kaldırılmasını protesto edecek. Yeni Kara Panterler Partisi’ne yakın, Florida merkezli Adaletin Siyah Eğitmenleri adlı grupsa KKK mitingini, ırkçılığı ve konfederasyon bayrağını protesto edecek.

Carolina'daki parlamento binasının önünde bulunan konfederasyon bayrağı, 10 Temmuz'da kalıcı olarak indirildi

Adaletin Siyah Eğitmenlerinin liderliğini bir dönem Kara Panterler Partisi Başkanlığı da yapan James Evans Muhammed yapıyor. Muhammed, The State dergisine verdiği demeçte, “Bayrağın indirilmesi bir ilerleme değil. Bu sahte bir ilerleme. Amerika’da köleliğin başladığı günden bu yana beyazlar, Güney Carolina’da siyahların hiçbir zaman sahip olmadığı önceliklere sahip oldu. Beyazlara tanınan öncelik sadece Güney Carolina’da değil tüm Amerika’da siyahlara saplanan bir bıçağa benziyor. 30 santimlik bir bıçağı saplandığı yerden çekip, buna ilerleme diyemezsiniz” diye konuştu.

KKK tarafından yapılacak miting bugün yerel saatle 15.00’da (TSİ 22.00) Adaletin Kara Eğitmenleri’nin mitingi ise 16.00’da (TSİ 23.00) başlayacak.

ETİKETLER

güney carolinacolumbiakonfederasyon bayrağıku klux klankara panterlerırkçılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24