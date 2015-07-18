Ku Klux Klan ve Yeni Kara Panterler, konfederasyon bayrağının kaldırılması için karşı karşıya gelecek

ABD'de ırkçı Dylann Roof'un, çoğunlukla zencilerin gittiği tarihi bir kiliseye düzenlediği silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında başlayan "konfederasyon bayrağı tartışmaları" yeni bir boyuta taşındı. Eyalet parlamentosunun önündeki konfederasyon bayrağının kaldırıldığı Güney Carolina'da, Ku Klux Klan (KKK) ve Kara Panterler aynı günde miting yapacak. Columbia kentindeki parlamento binasının önünde yapılması planlanan mitinglerin başlangıç zamanları arasında 1 saat fark var.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan KKK, ülkenin köleci geçmişini simgeleyen konfederasyon bayrağının kaldırılmasını protesto edecek. Yeni Kara Panterler Partisi’ne yakın, Florida merkezli Adaletin Siyah Eğitmenleri adlı grupsa KKK mitingini, ırkçılığı ve konfederasyon bayrağını protesto edecek.

Adaletin Siyah Eğitmenlerinin liderliğini bir dönem Kara Panterler Partisi Başkanlığı da yapan James Evans Muhammed yapıyor. Muhammed, The State dergisine verdiği demeçte, “Bayrağın indirilmesi bir ilerleme değil. Bu sahte bir ilerleme. Amerika’da köleliğin başladığı günden bu yana beyazlar, Güney Carolina’da siyahların hiçbir zaman sahip olmadığı önceliklere sahip oldu. Beyazlara tanınan öncelik sadece Güney Carolina’da değil tüm Amerika’da siyahlara saplanan bir bıçağa benziyor. 30 santimlik bir bıçağı saplandığı yerden çekip, buna ilerleme diyemezsiniz” diye konuştu.

KKK tarafından yapılacak miting bugün yerel saatle 15.00’da (TSİ 22.00) Adaletin Kara Eğitmenleri’nin mitingi ise 16.00’da (TSİ 23.00) başlayacak.