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Bilim / Teknoloji

KTÜ'lü öğrenciler hibrit otomobil üretti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Bölümü öğrencileri yerli imkanlarla geliştirilen ve 'Yavuz Sultan Selim' adı verilen hibrit otomobil üretti

03 Nisan 2018 21:24

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Bölümü öğrencileri yerli imkanlarla geliştirilen ve \'Yavuz Sultan Selim\' adı verilen hibrit otomobil üretti.
Trabzon\'da bir alış veriş merkezinde gerçekleştirilen otomobilin tanıtım programına, Trabzon Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Uraloğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hüsem ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 250 kilogram ağırlığındaki Yavuz Sultan Selim adı verilen otomobil, yakıt sistemi elektrik ve hidrojen hibrit olarak üretildi.  Azami hızı saate 138 kilometre olan otomobilin  elektronik diferansiyel ve bağımsız süspansiyonu bulunuyor. Tanıtımı yapılan Yavuz Sultan Selim adlı araç, vatandaşların da ilgi odağı oldu.
VALİ YARDIMCISI YALINALP: GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ
Trabzon Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada geleceğe güvenle baktıklarını belirterek, “Genç cevherlerimiz, bizim en değerli hazinelerimiz. Bu gençlere güvenerek ileriye güvenle bakıyoruz. İmkan verildiğinde neleri başarabileceklerinin somut örneği ortada. Valiliğimizin bu tür teknolojik gelişmelere desteğe her zaman açıktır” dedi.
KTÜ DEKANI HÜSEM: ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hüsem ise öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade ederek, “Bu, gençlerimizin eğitim öğretimini tamamlayıp meslek hayatını atıldıklarında ne kadar büyük işler yapabileceklerinin de bir göstergesidir. Bu yönde hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu aracın desteklenmesi konusunda Trabzon Valiliğimize ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğümüze teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Elektrik- Elektronik bölümü K-Tech adlı öğrenci grubunun başkanı Mehmet Özdemir ise aracı yaklaşık 20 kişilik bir ekiple hazırladıklarını dile getirerek şöyle dedi:
\"Aracımız hidrojen ve batarya hibrit bir araç. İçerisinde yürürünü ve şarz etmesini sağlayan ve diğer tüm elektronik sistemlerin yanı sıra mekanik ve diğer tüm aksamlarının üretimi tamamen atölyemizde gerçekleştirildi.  Üzerindeki sistemlerin gelişimi devam edecek. Kasasında şuan bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Elektirikli araçların geleceği sürücüsüz giden araçlar üzerine ilerliyor. Bizim de şuanda bu yönde yeni bir araç üretme yönünde çalışmalarımız var. Türkiye’yi ve Trabzon’u dünyada temsil etme yönündeki hedeflerimiz devam ediyor. Biz seri üretime araç kazandırmayı düşünüyoruz. Seri üretim yapılan araçlarda kullanılan ürünlerin üretimini sağlamayı hedefliyoruz.\"
Aracın yaklaşık 190 bin lira maaliyeti olduğunu belirten Özdemir, “Ama bu tamamen araca harcanmadı. Üzerindeki sistemler üzerine harcandı. Şu anda bu aracı yeniden yapmaya kalksak çok daha ucuza yapabiliriz” dedi.

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