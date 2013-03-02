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Politika

KTÜ'de özel güvenlik öğrencilere müdahele etti

Oturma eylemi yapan kadın öğrencilere okulun özel güvenlik görevlileri müdahele etii. Öğrencilerle özel güvenlikçiler arasında arbede yaşandı

02 Mart 2013 17:52

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Rektörlük önünde 4 gündür oturma eylemi yapan kadın öğrencilere özel güvenlik görevlileri üçüncü kez müdahele etti.
 
KTÜ Kadın Kolektifi üyesi bir grup öğrenci, Atatürk Kültür Merkezi salonunun tiyatro oyunu için kendilerine verilmemesini protesto etmek için Rektörlük önünde geçen salı oturma eylemi başlattı. Öğrencilere eylem başladıktan sonra iki kez müdahale ederek ellerindeki pankartı almak isteyen özel güvenlik görevlileri dün akşam saatlerinde de yine müdahalede bulundu.

Oturma eylemlerini devam ettiren 12 kişilik öğrenci grubu, bina karşısında bulunan demir direklere 'AKM'yi istiyoruz, alana kadar gitmiyoruz' yazılı pankart astı. 'Demokrat rektör nerede?', 'Rektör defol, üniversiteler bizimdir' sloganları atan öğrencilere bir süre sonra yaklaşık 15 özel güvenlik görevlisi müdahale etti. Öğrencilerle pankartı kaldırmak isteyen güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bazı öğrenciler yere düşerken, güvenlik görevlileri ve öğrenciler birbirlerine vurmaya çalıştı. Öğrenci grubu daha sonra Rektörlük binası giriş kapısı önünde oturma eylemelerine devam etmek istedi. Görevliler, öğrencilere yine müdahale etti. Bazı öğrencilerin kamerayla görüntüledikleri müdahale bir süre sonra sona erdi ve öğrenciler dağıldı. (DHA)

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