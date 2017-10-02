KTÜ'de öğrencilerden fakültelerindeki tadilata skeçli protesto

Fatih TURAN- Osman ŞİŞKO/ TRABZON,(DHA)- TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğrenci Kolektifi grubu üyesi öğrenciler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi\'nin akademik yılın açılmasıyla tadilata alınmasına tepki gösterdi. Öğrenciler camları henüz takılmayan birçok pencereden içeri giren soğuk, yağmur ve sesten derslere kendilerini veremedikleri iddiasıyla hazırladıkları skeçte hava durumu sunarak fakültedeki tadilatı protesto etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde toplanan KTÜ Öğrenci Kolektifi mensubu yaklaşık 10 öğrenci, bir süre önce monte edilen ve camı henüz takılmayan pencerelerin yer aldığı sınıflarda derslerine konsantre olamadıklarını öne sürerek fakültelerinin zamansız tadilata alınmasına tepki gösterdi. Öğrenciler camları takılmayan pencerelerden sızan soğuk ve yağmur ile içeri giren ses nedeniyle ders yapamadıklarını belirterek sorunlarının yetkililerce giderilmesini istedi.

\'AÇIK ÖĞRETİM BU OLSA GEREK\'

Öğrenciler adına konuşan Sena Zengin, tadilat dolayısıyla mağdur edildiklerini dile getirerek “Bu yağmurlu soğuk havada öğrenciler penceresinde cam olmayan sınıflarda ders görmek zorunda kalıyorlar. Tadilat dolayısıyla koridorlarda yer yer su birikintileri olmaktadır. Şu an fakülte inşaat halinde ve öğrenciler bu durumdan çok mağdur. Rektörlüğü ve dekanlığa şunu soruyoruz; öğrenci yokken neden bu tadilatı yapmadınız ? Öğrenciler soğuk havada ders görmek zorunda mı? Açık öğretim dedikleri bu olsa gerek. KTÜ Rektörlüğü\'nden acil talebimiz, acil biçimde camların takılarak öğrencilerin mağduriyetini bir an önce gidersinler” dedi.

Konuşma sonrası öğrenciler tadilata dikkat çekmek ve yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek için kısa bir skeç yaparak hava durumu sundu.



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