KTÜ'de haber fotoğrafçılığı konuşuldu

TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen \'Usta Buluşmaları\' söyleşisinde, haber fotoğrafçıları tecrübelerini paylaştı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın desteği ile düzenlenen \'Usta Buluşmaları\' söyleşisinde, foto muhabirleri üniversitelilerle buluştu. Söyleşiye Doğan Haber Ajansı Muhabiri Osman Şişko, Anadolu Ajansı Fotoğraf Editör Yardımcısı Bülent Teoman Uzun ve foto muhabiri Osmancan Gürdoğan katıldı.

KTÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Akyazı\'nın da izlediği söyleşide, Bülent Uzun, haber fotoğrafçılığı sunumu yaptı. Osman Şişko da meslek olarak gazeteciliği seçeceklere sürekli yazmalarını, okumalarını ve fotoğraf çekmelerini tavsiye etti. Osmancan Gürdoğan ise 15 Temmuz gecesi çektiği \'Yılın Basın Fotoğrafı 2017\' ödülüne layık görülen fotoğrafının öyküsünü anlattı.

Foto Muhabirleri Derneği, söyleşi programı sonrası 2017 Yılın Basın Fotoğrafları sergisi açtı.



FOTOĞRAFLI