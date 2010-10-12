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Yaşam

KTÜ'DE BAŞÖRTÜSÜNE İZİN TRABZON (A.A)

12 Ekim 2010 19:00

-KTÜ'DE BAŞÖRTÜSÜNE İZİN TRABZON (A.A) - 12.10.2010 - Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ), öğrencilerin kampüse başörtülü girişine izin verildiği bildirildi. KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, son günlerde başörtüsü konusunda değişik görüşler ortaya konulduğunu ifade ederek, ''KTÜ olarak biz, öğrencilerimizin başörtüsüyle kampüse girişine izin vermeye başladık'' dedi. İsteyen öğrencilerin kampüs alanı ve kantinlerde başörtülü olarak rahatlıkla hareket edebileceğini belirten Özen, ''Ancak bu öğrencilerimizin derslere başörtüsüyle girişine izin vermiyoruz. Üniversitelerde başörtüsü ile ilgili durum netleşene kadar da bu uygulama devam edecek'' diye konuştu. Prof. Dr. İbrahim Özen, bu konuda şu ana kadar hiçbir öğrenci ile sorun yaşamadıklarını da kaydetti.

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