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KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, Koronavirüs'e yakalandı

"Biraz evde kalacağız. Hafif ateş, öksürük ve baş ağrısı sonucu yaptırdığımız test sonucu pozitif çıktı"

10 Aralık 2020 16:18

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde karantinada olan ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Çuvalcı, "Lütfen, tedbir kurallarına dikkat edelim" dedi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'ya, görülen bazı semptomlar üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Sonucu pozitif çıkan Rektör Çuvalcı, evinde karantinaya alındı ve tedavisine başlandı. Filyasyon ekiplerince temaslı kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı'nın telefonla ulaştığı Rektör Hamdullah Çuvalcı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Biraz evde kalacağız. Hafif ateş, öksürük ve baş ağrısı sonucu yaptırdığımız test sonucu pozitif çıktı. Çok şükür iyiyim. Lütfen, tedbir kurallarına daha çok dikkat edelim" dedi. (DHA)

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