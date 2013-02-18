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Yaşam

KTÜ Farabi Hastanesi'nde özel güvenlik ile işçiler arasında arbede

Trabzon'da hastane yönetimi tarafından işten çıkarılan işçiler acil servis önünde toplandı. Özel Güvenlik ekipleri ile işçiler arasında başlayan tartışma büyüdü ve arbedeye dönüştü

18 Şubat 2013 19:40

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde işten çıkarılan 68 işçinin eyleminde arbede çıktı.

Hastanenin Acil Servis önünde işçilerin kurduğu ilkel barınma çadırını kaldırmak isteyen özel güvenlik ekipleri ile işçiler arasında başlayan tartışma büyüdü ve arbedeye dönüştü.

 

'Siz takken biz açız, işimizi geri istiyoruz'

 

Fatih Turan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Farabi Hastanesi yönetimi tarafından alınan kararla 2013 yılının ilk gününde işlerine son verilen 68 işçi sabah saatlerinde Acil Servis önünde toplandı. İşlerine dönebimek için mücadele veren işçiler, "Siz tokken biz açız, işimizi geri istiyoruz" yazılı pankart açtı.

 

İşçiler özel güvenlik arasında tartışma çıktı

 

Soğukta barınmak için oturma bankları ve park şemsiyesinden oluşturulan, çevresi de bez ile sarılan ilkel çadır kuran, ’Susma haykır, taşerona hayır’ ve ‘Zafer direnen emekçinin olacak’ yazılı dövizler açan eylemci işçiler ile çadırı kaldırmak isteyen Farabi Hastanesi Özel Güvenlik çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflar arasında arbede çıktı. Arbede üzerine ilkel çadır kaldırıldı. Arbede sonrasında, ‘İşçiyiz, haklıyız, direnişçiyiz’ diye slogan attan eylemciler daha sonra da dağıldı.

 

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