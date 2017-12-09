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Ekonomi

KTO Meclis Başkanı: Paranın adresini altın olarak görüyoruz

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Meclis Başkanı ve Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, altın fiyatlarıyla ilgili olarak, "Jeopolitik riskler bitmediği sürece paranın adresini altın olarak görüyoruz" dedi

09 Aralık 2017 16:52

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Meclis Başkanı ve Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, altın fiyatlarıyla ilgili olarak, \"Jeopolitik riskler bitmediği sürece paranın adresini altın olarak görüyoruz\" dedi.
KTO Meclis Başkanı ve Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, altın fiyatlarının halen yüksek olduğunu belirterek, şöyle dedi:
\"Fiyatlardaki artışın nedeni; ABD\'deki faizlerin devam edip etmeyeceği ve Ortadoğu\'da sorunlar halen devam etmesidir. Bunlar devam ettiği sürece bu artışlar devam eder. Belki doların düşmesiyle altın fiyatları da biraz aşağı çekilebilir. Şu anda da zaten birkaç gündür bir düşüş söz konusu. Altın yatırımcının değerli aracı olarak devam edecektir. Jeopolitik riskler bitmediği sürece paranın adresini altın olarak görüyoruz. Ons bazında şuanda bin 280 civarında oynayan altın önümüzdeki yıllarda bin 250 - bin 500 arasında oynayacağını tahmin ediyoruz. O yüzden altın fiyatları düşecek gibi görünmüyor. Altına yatırım yapılabilir. Güvenli liman özelliğini koruyor.\"
\"DÖVİZ FİYATLARINDAKİ YÜKSEKLİĞİ GEÇİCİ OLARAK GÖRÜYORUZ\"
Döviz fiyatlarında da değinen Gülsoy, şu anda sınır ötesi harekatlar ve siyasi olarak Türkiye\'nin üstüne oynanan oyunların artışa neden olduğunu ifade ederek, \"Bunu geçici olarak görüyoruz. Zaten döviz fiyatlarında şuan bir düşüş sözkonusu. Bu düşüşün devam edeceğini düşünüyoruz. Dolar 3,60 TL civarına inebilir. Sınır ötesi harekatımız ve terör olaylarının bitmesiyle bu dengeye oturacaktır. Şuan ki yüksekliği geçici olarak görüyoruz. Döviz fiyatlarındaki yükseklik moralimizi bozmadan görevimizi yapmaya devam etmeliyiz. İnşallah ülke üzerinde oynanan oyunlar bertaraf edilecektir\" diye konuştu.

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