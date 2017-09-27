KTO: Kayseri’den Kuzey Irak’a 8 ayda 149 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yılın 8 aylık bölümünde Kuzey Irak’a Kayseri’den 149 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı. Hiçyılmaz, hükümetin TBMM’den geçen teskere sonrası aldığı kararlara destek vereceklerini söyledi.

KTO Meclis başkanı Ömer Gülsoy, KTO Meclisi\'nde son siyasi konuları değerlendirirken, TBMM\'de onaylanan teskereyle ilgili görüşleri dile getirdi. Gülsoy, Türkiye\'de teskere kararı alındığını anlatırken, \"Devletimizin ve hükümetimizin gereğini, gerekli yerde yapacağına eminim. Devletimizin aldığı her kararda yanında olduklarını bildirmek isteriz. Devletimizin bekası, hak ve hürriyetlerini korumak için gerekli olan önlemleri aldıklarını, alacaklarını ve bundan sonrada kararlılıkla adım atılacağından hiç şüphemiz yoktur. Allah utandırmasın ve devletimize zeval vermesin\" dedi.

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da Kuzey Irak\'taki ihtiyaçlarının Türkiye\'den karşılandığını, buna karşın Türkiye\'nin geleceği açısından hükümetin aldığı kararları yerinde bulduklarını ve desteklediklerini söyledi. Hiçyılmaz, şöyle konuştu:

\"Kuzey Irak\'ta ülkemizin güvenliği ile alakalı doğrudan irtibatlı bir gelişme söz konusudur. Bu gelişme Kuzey Irakyönetiminin kendi toprakları üzerinde bağımsızlık ilan etmek üzere bir referandum yapması ve bunu yaparken de bölgenin güvenliği ile etrafında bulunan ülkelerin rahatsız edecek etmesidir. Orada yapılan referandumda açıklanan rakamlara göre yüzde 90\'ın üzerinde bir kabul oyu çıkmış olmasına rağmen bu referandumun uygulanması noktasında sıkıntılar doğuracağı ve özellikle \'Ben devlet kurdum\' demekle devletin kurulamayacağı, etrafındaki ülkelerle iyi geçinmeyen bir devletin ayakta kalamayacağı hepimizin malumudur. Kuzey Irak Kürt yönetiminin ihtiyaçlarının çoğunu Türkiye\'den temin ettiğini düşünürsek bundan sonraki süreçte hem Kuzey Irak Kürt yönetimini hem de orada yaşayan insanların zora gireceği gibi bir süreci başlatmış oldular. Bu durumun ilerleyen süreçte ülkemize daha fazla tehdit olmamasını temenni ediyorum. Eğer öyle olursa, hükümet yetkililerimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi savaşında masada olduğu, ülkemizin etrafında bulunan tehditlerin kaldırılması için gerekli adımların atılacaktır. İlk 8 aylık dönemde Irak\'a ihracatımıza baktığımızda, 5.6 milyar dolar civarında ihracatımız var. Kayseri\'den de ilk 8 aylık dönemde 149 milyon dolarlık ihracatı Irak\'a yapmışız. Bunun büyük bir çoğunluğunu da Kuzey Irak\'a gerçekleştirdik. Hem sosyal, güvenlik hem de ekonomik manada zorlu bir süreç olacağı gözüküyor ama devletimizin bekası için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız ve bu sıkıntıları atlatacağız.\"