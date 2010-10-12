-KTHY'NİN UÇUŞ TALEBİNE İNGİLTERE'DEN RET LONDRA (A.A) - 12.10.2010 - İngiliz İstinaf Mahkemesi, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY) bu ülkeden Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşlarla ilgili temyiz davasında İngiliz Mahkemesini haklı buldu. İngiltere'den KKTC'ye doğrudan uçuş yapabilmek için İngiliz Mahkemesine başvuran KTHY'nin talebini mahkeme reddetmişti. Bunun üzerine, KTHY kararı temyize götürürken, İngiliz İstinaf Mahkemesi bugün temyiz davasını karara bağlayarak, önceki mahkemenin aldığı kararın doğru olduğuna hükmetti. Her yıl İngiltere'den KKTC'ye 100 bin yolcu taşıyan KTHY, doğrudan uçuş yasağının Kıbrıslı Türklerin seyahatlerini ve işlerini engellediğini savunuyordu. Mahkeme ise KTHY'nin talebini, doğrudan uçuş izninin Uluslararası Sivil Havacılık kurallarına ve Güney Kıbrıs'ın haklarına aykırı olacağı gerekçesiyle reddetti. KTHY'nin doğrudan uçuşlarının sağlanmasının, İngiltere ile KKTC arasında önemli bir sembolik anlam taşıyacağına inanılıyordu.