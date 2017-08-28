KTB; 'Kurban etlerini sucuk yapmayın'

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, yem fiyatlarının pahalı olduğunu, kurbanlıklarda geçen yıla göre bu nedenle yüzde 30\'luk bir artış olduğunu söyledi. Ünlü, betletilme süresine uyulamadığı için kurban etlerinin sucuğa dönüştürülmemesini istedi.

Kurban bayramı öncesi değerlendirmelerde bulunan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, vatandaşların kulağında küpe bulunmayan hayvanları kurbanlık olarak almamasını istedi. Küçükbaş hayvanlıkların canlı kilosunun 18-20, büyükbaş hayvanların ise 18-19 TL’den satıldığını söyleyen Ünlü, yem fiyatlarının kurbanlıklara yüzde 40-45 oranında yansıdığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Son yıllarda mera ve otlaklarda yaylım yapılamıyor. O nedenle yabancı ülkelerde et fiyatları düşük. Bu yıl kurbanlıklarda geçen yıllara oranla yüzde 30’luk artış var. Bunun nedeni ise, besinin az olması, yem fiyatlarının girdilere olumsuz yansıması, dışarıdan gelen ithal hayvan sayısının yeterli olmamasıdır. Ortalama bir koyun 800 ila bin 100 TL arasında, büyükbaşta hisse fiyatları ortalama olarak bin 500 TL’den başlıyor’’diye konuştu.

BAKAN FAKIBABA’YI DESTEKLİYORUZ

Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanı Eşref Fakıbaba’nın satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından fiyatının üzerinde satın alacağı açıklamasının besicileri bir nebze olsun rahatlattığını ifade eden Şaban Ünlü, vatandaşların kurbanlık olarak kestiği hayvanların etlerini en az bir iki gün dinlendirdikten sonra parçalayıp, kıymaya dönüştürmelerini; aksi takdirde ette ekşime ve yeşerme olacağına dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı :

SUCUK YAPMAYIN

\"Bazı vatandaşların ısrarla kurbanlıkların etlerini sucuk olarak değerlendirdiklerini görüyoruz. Sucuk yerine, baharatla buluşturup sucuk içi veya sucuk içi köfte yapabilirler. Zira havalar sıcak olduğu için ekşime olur. Kurbanlıkların etlerini kesilir kesilmez yemeyin. En azından 1-2 gün buzdolabında beklettikten sonra kıyma veya parça haline getirin. Gelişi güzel yerlerde örneğin oto tamircilerinde, büfelerde, bakkallarda kesinlikle paslı ve yılda bir kez kullanılan makinalarda et çektirmeyin. Kurbanlıklarınızı ehil olmayan, yaka kartı bulunmayan kişilere kestirmeyin.’’

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