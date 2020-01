KTB Başkanı Ünlü: Buzağı için teşvik primi verilmeli

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü, et fiyatlarının düşmesi için dişi hayvanların kesilmesinin önlenmesi gerektiğini belirterek, \"Yeni doğmuş buzağıya verilecek teşvik primi ile hayvanın doğuştan kayıt altına alınması sağlanmalıdır\" dedi.

Ticaret ve sanayide öne çıkan Kayseri’nin tarım ve hayvancılık alanlarında da da ciddi potansiyele sahip olduğunu belirten Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, özellikle sucuk ve pastırma üretiminden dolayı et fiyatları konusunda alınacak önlemlerin yararlı olacağını söyledi. Şaban Ünlü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'na verdiği raporunda şu önerileri sıraladı:

\"Süt besiciliğinin yaygınlaştırılarak geliştirilmesi; hayvan neslinin sürekliliği için gerekli olan anaç hayvanların soyunun devam ettirilmesi gerekmektedir. Et fiyatlarındaki artışın önlenmesi açısından dişi hayvan kesimlerini önlemek ve ana olmadan dana olmaz prensibinden yola çıkarak yeni doğmuş buzağıya verilecek teşvik primi ile hayvanın doğuştan kayıt altına alınması sağlanacaktır. Yem bitkileri üretimi; yem fiyatlarının ve kalitesinin uygun hale getirilmesinde alınacak önemli bir tedbirdir. Canlı hayvan ithalatı, piyasanın rahatlaması için geçici bir tedbirdir. Bunun için karkas etten ziyade damızlık besi hayvanı ithalatı tercih edilmelidir.\"

ÇOBAN BULUNAMIYOR

Ticaret Borsası Başkanı ve aynı zamanda pastırma-sucuk üretecisi Şaban Ünlü, ülke genelinde büyük ve küçükbaş hayvancılık alanında çoban sıkıntısı çekildiğini de belirterek, \"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sürü yönetimi yapacak kişilerin sayısını ve donanımını artıracak tedbirler almalıdır.Küçükbaş hayvancılık konusunda hayvan veriminin yükseltecek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu alanda AB de uygulanan desteklerin benzer nitelikte teşvikler hayata geçirilmelidir\" dedi.



FOTOĞRAFLI