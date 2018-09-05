KSYÖ: İngiliz çift ve Skripal aynı kimyasalla zehirlendi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Sturgess-Rowley çiftinin, Rus eski çifte ajan Skripal ve kızına düzenlenen saldırıda kullanılan kimyasal ile zehirlendikleri yönündeki bulguları teyit etti.Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), İngiliz makamlarının Haziran ayında İngiltere'de Sturgess-Rowley çiftini hedef alan saldırıda Noviçok sinir gazı kullanıldığına ilişkin bulgularını doğruladı.

KSYÖ, Salı günü yaptığı açıklamada yürüttükleri testlerin, Amesbury kentindeki saldırıda kullanılan maddenin eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızına düzenlenen saldırıdakiyle "aynı zehirli kimyasal madde olduğunu" ortaya koyduğunu belirtti. KSYÖ, sinir gazının adını açıklamazken, İngiltere her iki saldırıda da kullanılan sinir gazının Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen Noviçok olduğunu belirtmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, KSYÖ'nün ilgili raporu çerçevesinde Rusya'yı hedef aldı. Hunt, "Rus devletinin İngiltere'ye bir sinir gazı sokmaktaki umursamazlığı ve kamu güvenliğini tamamen görmezden gelmeleri dehşet verici ve sorumsuzcadır" dedi.

İngiltere Yulya ve Sergey Skripal'e düzenlenen saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Eski ajan ve kızı, Salisbury kentinde uğradıkları kimyasal saldırıda ağır şekilde hastalanmış ve sonradan taburcu edilmişlerdi. Skripallerin zehirlenmesinden birkaç ay sonra Amesbury'de düzenlenen saldırıda Dawn Sturgess ve partneri Charlie Rowley hastalanmış, Sturgess daha sonra hayatını kaybetmişti.

AP/BÜ,DÇÜ

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